Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и начали искать подступы к штрафной криворожского клуба. Гости сконцентрировались на обороне собственных владений, выстроив компактную линию защиты. Но отстоять свои ворота в неприкосновенности во время стартовой активности соперников криворожцы не смогли. Бондаренко замкнул навес Крыськива и Клищук отбил мяч, но Конопля добил футбольный снаряд в ворота.

Пропустив гол, «красно-бело-черные» сразу заиграли более агрессивно и сразу организовали обострение ситуации: Лунев немного не успел к мячу после прострела Принса. А второй голевой момент, созданный криворожцами, завершился неприятностями для «Шахтера». Дибанго слева ворвался в штрафную соперников и прострелил в центр на Принса, который опередил Ракицкого и нанес точный удар. Но недолго на табло сохранялся паритет. «Горняки» заработали штрафной перед штрафной «Кривбасса» и неожиданно для криворожцев сразу его разыграли, а Крыськив с передачи Бондаренко пробил точно в угол.

В дальнейшем футболисты «Шахтера» больше контролировали мяч. Ситуацию они особо не обостряли, но и не позволяли соперникам угрожать своим воротам. Запомнился еще один эпизод с участием Конопли, когда его прострел из правого угла штрафной заблокировал Клищук. «Кривбасс» же до перерыва больше ничего не создал (дальний удар Стецкова был хорош, но он вряд ли мог претендовать на гол).

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот «Кривбасса». Зубков обводящим ударом с линии штрафной попал в перекладину. Криворожцы ответили ударом Сосы из центральной зоны, после которого мяч пролетел выше цели. Вскоре гости оказались совсем в незавидном положении. Илич ударил сзади по ноге Крыськива, и после просмотра видеоповтора арбитр показал красную карточку игроку криворожского клуба.

Получив численный перевес, «горняки» решительно обступили штрафную соперников, намереваясь закрепить свое преимущество. Был близок к успеху Сикан, который после заброса Ракицкого перебросил мяч через Клищука и не попал в ворота. А через несколько мгновений голкипер криворожцев ничего не смог поделать с обводящим ударом Бондаренко, который добавил результативный удар к двум ассистам.

Криворожцы явно поникли, а футболисты «Шахтера» продолжили активно атаковать. Угрожали воротам Педриньо и Ракицкий: в обоих эпизодах свою команду выручил Клищук. До разгромного счета дело довел Крыськив, которому защитники «Кривбасса» дали спокойно войти в штрафную и расстрелять ворота.

К чести «красно-бело-черных» они не стали доигрывать матч и сумели еще раз отличиться в воротах соперников. Стецков зацепился за мяч в штрафной и из-под двух оппонентов точно пробил в ближний угол. Но и это было еще не все. В компенсированное время после удара Бондаренко (отличный матч для полузащитника, который поучаствовал в четырех голах своей команды) Траоре подправил мяч в ворота. 5:2 – уверенная победа действующего чемпиона над недавним лидером текущего сезона УПЛ.

В следующем туре команды проведут домашние поединки: «горняки» встретятся с аутсайдером турнира «Минаем», а криворожцы сыграют с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 19 тур

«Шахтер» – «Кривбасс» – 5:2

Голы: Конопля, 9, Крыськив, 22, 82, Бондаренко, 68, Траоре, 90+3 – Принс, 20, Стецьков, 85

Предупреждения: Принс, 22 – Назарина, 71

Удаление: Илич, 57 (грубая игра)

«Шахтер»: Ризнык - Конопля, Бондар, Ракицкий, Педриньо (Азаров, 90) - Бондаренко, Крыськив (Цуканов, 90) - Зубков (Швед, 90), Судаков, Невертон (Назарина, 61) - Сикан (Траоре, 75).

«Кривбасс»: Клищук - Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго - Кузык (Задерака, 75), Илич - Лунев (Вакулко, 63), Бизимана, Соса (Близниченко, 63) - Принс Аду (Кожушко, 63).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

«Арена Львов» (Львов)

Наши оценки:

Замены Шахтера: Назарина - 6,0, Траоре - 6,0, Азаров - б/о, Швед - б/о, Цуканов - б/о.

Замены Кривбасса: Задерака - 5,0, Вакулко - 5,0, Близниченко - 5,0, Кожушко - 5,0.

ШАХТЕР - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА