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03.03.2024 18:00 – FT 5 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 20:06 | Обновлено 03 марта 2024, 20:38
4936
116

Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов

Второй гол и удаление сломали игру криворожской команды

03 марта 2024, 20:06 | Обновлено 03 марта 2024, 20:38
4936
116
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
УПЛ

После стартового свистка «горняки» взяли мяч под контроль и начали искать подступы к штрафной криворожского клуба. Гости сконцентрировались на обороне собственных владений, выстроив компактную линию защиты. Но отстоять свои ворота в неприкосновенности во время стартовой активности соперников криворожцы не смогли. Бондаренко замкнул навес Крыськива и Клищук отбил мяч, но Конопля добил футбольный снаряд в ворота.

Пропустив гол, «красно-бело-черные» сразу заиграли более агрессивно и сразу организовали обострение ситуации: Лунев немного не успел к мячу после прострела Принса. А второй голевой момент, созданный криворожцами, завершился неприятностями для «Шахтера». Дибанго слева ворвался в штрафную соперников и прострелил в центр на Принса, который опередил Ракицкого и нанес точный удар. Но недолго на табло сохранялся паритет. «Горняки» заработали штрафной перед штрафной «Кривбасса» и неожиданно для криворожцев сразу его разыграли, а Крыськив с передачи Бондаренко пробил точно в угол.

В дальнейшем футболисты «Шахтера» больше контролировали мяч. Ситуацию они особо не обостряли, но и не позволяли соперникам угрожать своим воротам. Запомнился еще один эпизод с участием Конопли, когда его прострел из правого угла штрафной заблокировал Клищук. «Кривбасс» же до перерыва больше ничего не создал (дальний удар Стецкова был хорош, но он вряд ли мог претендовать на гол).

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот «Кривбасса». Зубков обводящим ударом с линии штрафной попал в перекладину. Криворожцы ответили ударом Сосы из центральной зоны, после которого мяч пролетел выше цели. Вскоре гости оказались совсем в незавидном положении. Илич ударил сзади по ноге Крыськива, и после просмотра видеоповтора арбитр показал красную карточку игроку криворожского клуба.

Получив численный перевес, «горняки» решительно обступили штрафную соперников, намереваясь закрепить свое преимущество. Был близок к успеху Сикан, который после заброса Ракицкого перебросил мяч через Клищука и не попал в ворота. А через несколько мгновений голкипер криворожцев ничего не смог поделать с обводящим ударом Бондаренко, который добавил результативный удар к двум ассистам.

Криворожцы явно поникли, а футболисты «Шахтера» продолжили активно атаковать. Угрожали воротам Педриньо и Ракицкий: в обоих эпизодах свою команду выручил Клищук. До разгромного счета дело довел Крыськив, которому защитники «Кривбасса» дали спокойно войти в штрафную и расстрелять ворота.

К чести «красно-бело-черных» они не стали доигрывать матч и сумели еще раз отличиться в воротах соперников. Стецков зацепился за мяч в штрафной и из-под двух оппонентов точно пробил в ближний угол. Но и это было еще не все. В компенсированное время после удара Бондаренко (отличный матч для полузащитника, который поучаствовал в четырех голах своей команды) Траоре подправил мяч в ворота. 5:2 – уверенная победа действующего чемпиона над недавним лидером текущего сезона УПЛ.

В следующем туре команды проведут домашние поединки: «горняки» встретятся с аутсайдером турнира «Минаем», а криворожцы сыграют с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 19 тур

«Шахтер» – «Кривбасс» – 5:2

Голы: Конопля, 9, Крыськив, 22, 82, Бондаренко, 68, Траоре, 90+3 – Принс, 20, Стецьков, 85

Предупреждения: Принс, 22 – Назарина, 71

Удаление: Илич, 57 (грубая игра)

«Шахтер»: Ризнык - Конопля, Бондар, Ракицкий, Педриньо (Азаров, 90) - Бондаренко, Крыськив (Цуканов, 90) - Зубков (Швед, 90), Судаков, Невертон (Назарина, 61) - Сикан (Траоре, 75).

«Кривбасс»: Клищук - Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго - Кузык (Задерака, 75), Илич - Лунев (Вакулко, 63), Бизимана, Соса (Близниченко, 63) - Принс Аду (Кожушко, 63).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

«Арена Львов» (Львов)

Наши оценки:

Замены Шахтера: Назарина - 6,0, Траоре - 6,0, Азаров - б/о, Швед - б/о, Цуканов - б/о.

Замены Кривбасса: Задерака - 5,0, Вакулко - 5,0, Близниченко - 5,0, Кожушко - 5,0.

ШАХТЕР - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 117
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bolelschik
Во всем мире есть негласное правило: если игрок лежит на поле, получив травму, соперники выбивают мяч за боковую, даже если существует перспектива хорошей атаки. Теперь это не касается игроков Шахтера. Если его игрок упадет, соперники имеют полное моральное право продолжать игру.   
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+13
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FunnyCat_____
та кабинетная спорт юа, кабинетная победа
 по другому этот мерзкий клуб под нахванием шахтер побеждать не умеет!
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+13
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McLay
Дивні ігри у "шахтьорів". То не підписаного гравця знаходять, то вилучення малюють! "ШАМПІНЬОЙНИ"!   А чому тільки одне вилучення???
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+11
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Gargantua
команда вонючка
подтвердили репутацию
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+11
FunnyCat_____
а помните как эта помойка ныла когда играла с Барсой в ЛЧ  и те нарушили Фейер Плей?
 блин, лицемерная, подлая, допинговая скамина без чести совести и принципов
я вообще хз, на какие нужно идти моральные жертвы, чтобы за такое дерьмо болеть
( и это мы его про гол ЛУиски Адриано Нортшеланду не говорим)
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+9
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avk2307
Кто то вчера говорил, что Балакин уже не будет так судитькак с Минаем(не увидел гол в воротах) и с Ворсклой (три пенальти высосал из пальца), а он и в третий раз может не так заметно, но четенько прибил Кривбасс в угоду кипрским скмщикам.
Гол со Штрафного а ля Матвиенко 2 еще раз доказывает, что Норшелланд был не случаен.
Удаление было, но почему тогда Назарина остался на поле и вар не подсказал?
Сикан в тупую толках и напрыгивал на игроков Кривбасса и ничего.
К сожалению деньги за "кабинетное чемпионство" уже уплачены и не мытьем так катаньем шахраев к чемпионству подведут.
Позорно, но они же думают, что в Европе этих их перлов не видят, но это ж не так.
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+9
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DK1961
Спорт уа еще раз подчеркнул свою симпатию юзовке, написав в заголовке о НЕКАБИНЕТНОЙ победе. С судейкой в ЧЬЕМ кабинете договаривались?
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+7
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Fanat
ШЛАКтер  NO RESPECT !!! 
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+7
cerik66
Кроти самий паскудний клуб України.З початком чемпіонатах в двух турах и така хе- ня,а що буде далі? Це повний капець.
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+6
FunnyCat_____
ну то, как думаете пойдет ли педрила Балакин не полиграф? про прохождение его вопрос риторический и задавать его не вижу смысла 
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+6
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Весняна Сова
Є ще сенс про щось говорити? (Особливо після цих двох резонанснів підряд матчів шд) 
Чи я був правий коли після новини (про пряму путівку до ЛЧ , шд у грудні) сказав що обов'язково кроти виграють цей чемпік. 35 + лямів за Группу на дорозі не валяються)
Особливо слід подякувати сово-кроту Андрію Миколайовичу) за розуміння ситуації й тісну співпрацю в Рінатом Леонідичем)
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+5
Fanat
крисюк забив Крисячий недогол ,  ржаві по іншому не вміють ...
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+5
Fant24
Нужно второй гол по всему миру показать как символ коррупции в Укоаине 
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+5
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Remark
Тут нечего комментировать! ФК Крыса выграла матч в УПЛ в своем стиле.
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+5
FunnyCat_____
ничего удивительного не произошло
 после осечки с Александрией, шахтер как обычно усилился судьей на следующую игру.С
Сейчас же мы буде лицезреть веселую картину, как ржавы проститутки будут радоваться тому что
-клуб с бюджетом всей УПЛ вместе взятой
- клуб который  по их словам претендует на победу в Еврокубках
- клуб который тратит десятки миллионов на усиление даже во время войны...... обыграл в большинстве  Кривбасс и временно вышел на третье место 
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+5
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mr.frog68
даунецкие дегенераты вы там как на выборы,с лозунгом"путен наш президент", пойдете или молча?
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+3
sania
Після порушення гравець Шахтаря лежить на газоні (можлива травма) і суддя дозволяє відновити гру?  Все чесно і згідно правил?
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+2
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FunnyCat_____
Удивительный клуб шахтер, снова на всех больших  медийных спорт площадках Украины болельщики разных клубов пишут с что победа котятки с душком!
И только малая толика глориков команды из села Счастливого; на каждом сайте бронелобо доказывает что все нормально 
——
Вы кстати хоть рад помните, чтобы хоть в каком то из зашкваров фаны шахтера признали: - « да, мы не правы, поступили не красиво»
Я нет 
У них же даже каждый случай допинга в их клубе был оправдан и чуть ли не героически необходим!
Реально секта физкультурников какая то а не футбольный клуб
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+1
Cruyff
Змініть Ракицькому колір пов'язки, йому не пасує 
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+1
Андрей Шокало
Заєбали мене ці Шахтарі та Динами!!! ЗАЄБАЛИ!
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+1
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