В субботу 2 декабря в поединке 16-го тура чемпионата страны футболисты «Днепра-1» будут принимать полтавскую «Ворсклу». Перед этой игрой подопечные Юрия Максимова возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 33 очка. Гости расположились на 8 месте, набрав 19 очков.

Днепр-1

Футболисты «Днепра-1» на мажорной ноте завершили первый круг Премьер-Лиги, одержав 4 победы подряд, в том числе над одним из главных конкурентов в борьбе за золотые медали донецким «Шахтером» 3:1. И если сравнить показатели команды с предыдущим сезоном, то тогда днепряне тоже занимали первое место после 15-го тура, правда, добыв 36 очков.

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А ведь еще в начале сентября болельщики клуба были явно расстроены стартом «Днепра-1» в новом чемпионате и неудачами в еврокубках, что привело к смене тренерского штаба. Однако приход Юрия Максимова явно позитивно сказался на действиях игроков и за этот период дела резко пошли вверх.

Особенно впечатляет результативность команды. Вот и в предыдущем туре «Днепр-1» разгромил одесский «Черноморец» со счетом 5:2. Ради справедливости, надо отметить, что соперники с 27-й минуты играли в меньшинстве, но это вовсе не умаляет достоинств атаки днепрян. Особенно хотелось бы порадоваться за Александра Филиппова, который пришел в команду уже в ходе турнира на смену Артему Довбику. Ведь сперва у него не все получалось удачно. Зато теперь Александр абсолютно освоился в новом коллективе, а в числе лучших бомбардиров чемпионата уже поднялся на 5 место. Кстати, рядом с ним в этом же списке партнер по команде Алексей Гуцуляк. Оба они забили по 5 голов. Жаль только, что в игре с одесситами Филиппов не смог выйти на второй тайм из-за травмы. Сумеет ли он восстановиться к предстоящей игре, пока неизвестно.

Ворскла

Если говорить о показателях полтавского клуба по сравнению с сезоном 2022-2023 годов, то и они примерно схожие. Как и тогда «Ворскла» находится в середине турнирной таблицы, набрав на одно очко больше. Команда по-прежнему выступает неровно. Она может показать отличный футбол, победив, к примеру, «Шахтер» 2:1, а может крупно проиграть «Руху», «Кривбассу» (с одинаковым счетом 1:4) и «Полесью» 0:3.

Первый круг подопечные Виктора Скрипника завершили нулевой ничьей с черкасским «ЛНЗ». В той игре было много борьбы, но до голов дело так и не дошло. С другой стороны, «Ворскла» продолжила серию без пропущенных мячей, которая уже составляет 3 матча подряд. В последний раз ворота полтавчан поразил в 12-м туре защитник «Металлиста 1925» Марьян Фарина. И было это 29 октября.

А еще в поединке с «Днепром-1» наконец-то сможет принять участие один из ведущих игроков команды Александр Скляр. Он уже отбыл двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре с «Минаем» и снова готов помочь своим партнерам. Как сказал сам Скляр в недавнем интервью, в предстоящем матче «Ворскла» «… будет бороться за победу. Если не настраивать себя на максимум, тогда зачем вообще выходить на поле».

Статистика матчей

Что касается взаимоотношений команд, то на уровне Премьер-Лиги соперники провели 11 матчей. 5 раз выигрывал «Днепр-1», 3 победы у «Ворсклы» и еще трижды была зафиксирована ничья. В первом круге в Полтаве выиграли гости со счетом 3:2. У победителей голы забили Гуцуляк (дважды) и Филиппов, а у хозяев поля дубль сделал Степанюк.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Рубчинский, Бабенко, Пихаленок, Танчик, Леднев, Гуцуляк

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Фелипе, Корниенко, Скляр, Кане, Челядин, Юрченко, Нестеренко, Степанюк

Прогноз на противостояние:

Фаворитом этого матча будет «Днепр-1» и он, скорее всего, добьется минимальной победы со счетом 2:1.

2 декабря, суббота