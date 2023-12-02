МАКСИМОВ: «Не понял ребят, что произошло. Скажем, что это был не наш день»

2 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения поединка главный тренер днепрян Юрий Максимов прокомментировал поражение своих подопечных:

– Юрий Вильевич, было заметно, что вы были недовольны действиями своих игроков и при счете 1:0. Быстрый гол расслабил команду?

– Да, забили быстрый гол. Руководство было накрывать защитников, но что-то пошло не так. Не понял ребят, что произошло… Они давали защитникам держать мяч, начинать атаки, а сами опустились и дали шансы сопернику контролировать мяч. Игроки «Ворсклы» почувствовали, что могут играть и уже игра перевернулась в другую сторону. Ну что ж, это – футбол. Будем двигаться дальше.

– Команда играет одним составом уже много матчей.

– Каждый из ребят выходит на поле, чтобы играть. Я доволен теми футболистами, что есть у нас в команде, но такой футбол, что что-то пошло не так. Выигрывали, все было хорошо, но после гола отдали мяч, сели в оборону и пропустили два гола. Скажем, что сегодня был не наш день. До этой встречи ребята играли, как мы планировали. Будем общаться с ними, почему так сегодня произошло. У нас впереди еще один гостевой матч. Скорректируем состав, возможно, ребята уже где-то усилили. Будем думать, – заявил Максимов.