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Днепр-1
02.12.2023 17:00 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 23:28 |
740
3

МАКСИМОВ: «Не понял ребят, что произошло. Скажем, что это был не наш день»

Главный тренер «Днепра-1» прокомментировал поражение от «Ворсклы» в 16-м туре УПЛ

02 декабря 2023, 23:28 |
740
3
МАКСИМОВ: «Не понял ребят, что произошло. Скажем, что это был не наш день»
ФК Днепр-1. Юрий Максимов

2 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения поединка главный тренер днепрян Юрий Максимов прокомментировал поражение своих подопечных:

– Юрий Вильевич, было заметно, что вы были недовольны действиями своих игроков и при счете 1:0. Быстрый гол расслабил команду?

– Да, забили быстрый гол. Руководство было накрывать защитников, но что-то пошло не так. Не понял ребят, что произошло… Они давали защитникам держать мяч, начинать атаки, а сами опустились и дали шансы сопернику контролировать мяч. Игроки «Ворсклы» почувствовали, что могут играть и уже игра перевернулась в другую сторону. Ну что ж, это – футбол. Будем двигаться дальше.

– Команда играет одним составом уже много матчей.

– Каждый из ребят выходит на поле, чтобы играть. Я доволен теми футболистами, что есть у нас в команде, но такой футбол, что что-то пошло не так. Выигрывали, все было хорошо, но после гола отдали мяч, сели в оборону и пропустили два гола. Скажем, что сегодня был не наш день. До этой встречи ребята играли, как мы планировали. Будем общаться с ними, почему так сегодня произошло. У нас впереди еще один гостевой матч. Скорректируем состав, возможно, ребята уже где-то усилили. Будем думать, – заявил Максимов.

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Юрий Максимов пресс-конференция Ворскла Полтава Днепр-1 Днепр-1 - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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Octopus
Это была встреча двух якодзун отечественного футбола
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McLay
Це початок піке...😁
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-1
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