В субботу, 2 декабря, «Днепр-1» и «Ворскла» встретятся в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится в Днепре на «Днепр-Арене». Начало запланировано на 17:00.

Футболисты «Днепра-1» на мажорной ноте завершили первый круг Премьер-лиги, одержав четыре победы подряд, в том числе над одним из главных конкурентов в борьбе за золотые медали донецким «Шахтером» 3:1.

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«Ворскла» концовку первого круга провела не столь успешно. Тем не менее подопечные Виктора Скрипника не проигрывают уже четыре матча подряд. Правда, в этих поединках команда одержала только одну победу – 1:0 над «Оболонью».

Перед 16-м туром подопечные Максимова возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 33 очка. Команда Скрипника расположилась на 8 месте, набрав 19 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Ворскла», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.