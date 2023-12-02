2 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Из-за этого поражения подопечные Юрия Максимова потерял первую строчку в таблице чемпионата Украины 2023/24.

Сейчас у днепрян 33 очка. У криворожского «Кривбасса» также 33 пункта, но разница забитых и пропущенных мячей лучше.

УПЛ. 16-й тур. 2 декабря

Днепр-1 – Ворскла – 1:2

Голы: Леднев, 3 – Челядин, 31, Фелипе, 43

Видео голов и обзор матча: