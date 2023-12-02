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Чемпионат Украины
Днепр-1
02.12.2023 17:00 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 20:45 |
753
2

Днепр-1 – Ворскла – 1:2. Максимов и Ко потеряли лидерство. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

02 декабря 2023, 20:45 |
753
2
Днепр-1 – Ворскла – 1:2. Максимов и Ко потеряли лидерство. Видео голов
УПЛ

2 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Из-за этого поражения подопечные Юрия Максимова потерял первую строчку в таблице чемпионата Украины 2023/24.

Сейчас у днепрян 33 очка. У криворожского «Кривбасса» также 33 пункта, но разница забитых и пропущенных мячей лучше.

УПЛ. 16-й тур. 2 декабря

Днепр-1 – Ворскла – 1:2

Голы: Леднев, 3 – Челядин, 31, Фелипе, 43

Видео голов и обзор матча:

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе (Ворскла).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Днепр-1).
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Фелипе Родригес Богдан Леднев Артем Челядин видео голов и обзор Днепр-1 Ворскла Полтава Днепр-1 - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Максимов
Источник Sport.ua
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Сергей Литвиненко
Однако!Интрига всё интересней Ход шахты.
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