Украина. Премьер лига02 декабря 2023, 20:45 |
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Днепр-1 – Ворскла – 1:2. Максимов и Ко потеряли лидерство. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ
02 декабря 2023, 20:45 |
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2 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между командами «Днепр-1» и «Ворскла». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Из-за этого поражения подопечные Юрия Максимова потерял первую строчку в таблице чемпионата Украины 2023/24.
Сейчас у днепрян 33 очка. У криворожского «Кривбасса» также 33 пункта, но разница забитых и пропущенных мячей лучше.
УПЛ. 16-й тур. 2 декабря
Днепр-1 – Ворскла – 1:2
Голы: Леднев, 3 – Челядин, 31, Фелипе, 43
Видео голов и обзор матча:
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе (Ворскла).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Днепр-1).
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Однако!Интрига всё интересней Ход шахты.
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