Днепр-1 утратил лидерство. Ворскла остановила команду Максимова

Футболисты «Днепра-1» на мажорной ноте завершили первый круг Премьер-лиги, одержав четыре победы подряд, в том числе над одним из главных конкурентов в борьбе за золотые медали донецким «Шахтером» 3:1. «Ворскла» концовку первой половины чемпионата провела не столь успешно. Однако подопечные Виктора Скрипника не проигрывали уже четыре матча подряд. Правда, в этих поединках команда одержала только одну победу – 1:0 над «Оболонью».

Юрий Максимов в четвертом матче чемпионата подряд выпустил в «основе» одних и тех же игроков. Виктор Скрипник осуществил две замены по сравнению с поединком прошлого тура против ЛНЗ (0:0). Скляр и Юрченко вернулись в стартовый состав вместо Корниенко и Нестеренко.

СК «Днепр-1»

Днепряне очень быстро открыли счет в матче. Случилось это уже на 3-й минуте матча. Пихаленок из центрального круга забросил мяч на ход Ледневу, Крупский потерял оппонента, Исенко тоже неуверенно вышел из ворот, и в итоге Леднев слева с острого угла спокойно отправил мяч в ворота. Этот гол – 200-й для Днепра-1 в УПЛ. Кроме того, он прервал сухую серию «Ворсклы», длившуюся 285 минут.

В дальнейшем борьба шла преимущественно в центре поля. Игра была вроде бы и интенсивная, но без обострения. С середины первого тайма преимуществом завладели полтавчане. Они свободно чувствовали себя в атакующих действиях. Линия обороны «Днепра-1», обычно действующая плотно и внимательно, давала слишком много свободного пространства оппонентам.

СК «Днепр-1»

«Ворскла» сравняла счет на 31-й минуте. Футболисты разыграли классную комбинацию в одно касание, Челядин получил мяч в штрафной площадке и мощно пробил – Волынец не смог спасти «Днепр-1». За три минуты до свистка на перерыв полтавчане вышли вперед. Крупский продрался по правому флангу в штрафную, выиграв силовую борьбу у Рубчинского и обыграв Бабенко. Затем он отпасовал на Кане, который перевел мяч в район дальнего угла вратарской. Фелипе там был совсем один, он принял мяч и нанес точный удар.

СК «Днепр-1»

Весь второй тайм территориальным преимуществом владели хозяева поля. Полтавчане изредка ходили в контратаки, но такое случилось всего несколько раз. Почти все время подопечные Скрипника защищались на своей половине поля. И делали это умело. Днепряне вынужденно контролировали мяч преимущественно в районе центра поля, поскольку приблизиться к воротам Исенко было сложно.

Несмотря на полное территориальное преимущество, команда Максимова почти не создала голевых моментов. Фактически у днепрян было лишь две возможности, чтобы отличиться результативным ударом. На 63-й минуте Исенко в прыжке совершил сейв после удара Бабенко с полукруга штрафной. Через пять минут Бабенко забросил мяч на Пихаленка, который был на левой линии штрафной. Исенко выбежал из ворот, чтобы сыграть на перехвате, но Пихаленок обошел его. Затем Александр пытался поразить ворота с острого угла, защитника подстраховал голкипера и выбил мяч.

В компенсированное время даже Волынец трижды приходил в штрафную на розыгрыш угловых. Один раз он смог нанести удар головой – мяч пролетел мимо ворот.

Поражение прервало выигрышную серию «Днепра-1». Более того, команду Максимова в турнирной таблице опередил «Кривбасс». Коллективы имеют одинаковое количество очков, но благодаря победе в личной встрече подопечные Вернидуба вышли на первое место.

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Днепр-1» – «Ворскла» – 1:2

Голы: Леднев, 3 – Челядин (31), Фелипе (42).

Предупреждение: Гуцуляк (38) - Якубу (89).

«Днепр-1»: Волынец – Адамюк (Пасич, 61), Сваток, Сарапий, Мирошниченко – Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев (Витиньо, 73) – Филиппов (Танчик, 61).

«Ворскла»: Исенко – Пердута, Павлюк, Крупский, Якубу (Бацула, 90+4) – Скляр, Челядин (Сантана, 90+4) – Фелипе, Юрченко (Корниенко, 74), Кане – Степанюк.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ДНЕПР-1 - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Днепр-1» (замены): Танчик - 5.0, Пасич - 5.0, Витиньо - 5.0.

«Ворскла» (замены): Корниенко - 5.5, Бацула, Сантана - б/о.