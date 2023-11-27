Снова красная карточка. Днепр-1 крупно выиграл у Черноморца

В понедельник, 27 ноября, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Днепр-1» и одесский «Черноморец».

Сезон украинской Премьер-лиги настолько длинный, что команды успевают в течение него пережить большое количество взлетов и падений. Все помнят, насколько плохо начинал кампанию на внутренней и международной аренах днепровский «Днепр-1», но то, что сумел сделать с командой Юрий Максимов, после своего назначения на должность главного тренера, вызывает исключительно уважение и восхищение.

Вот и подошел СК к домашнему матчу против одесского «Черноморца» в рамках пятнадцатого тура национального первенства в ситуации, когда победа могла снова поставить «Днепр-1» перед всеми остальными участниками гонки за первой строчкой. Коллектив Романа Григорчука имел все же такие более скромные амбиции, а тут еще и приходилось играть на чужом поле, что «моряки» в этом сезоне вообще не любят делать.

Непогода грозила испортить нам праздник футбола и в этот день в очередном украинском городе, но агрономы «Днепр-Арены» со своей задачей уверенно справились, поэтому, пусть и немного на подмерзшем газоне, но команды вышли на игру. И сразу стало заметно, что у «моряков» есть проблемы с кадрами, потому что появление номинального опорника Васильева в центре защиты на ровном месте возникнуть не могло. Последствия этого также были очевидными – плохая сыгранность мешала команде Романа Григорчука.

«Днепр-1» пытался этим пользоваться для усиления собственных позиций во владении мячом и был в этом вполне успешным. Хозяевам поля также удалось провести относительно быстрый мяч, который стал следствием банальной ошибки все того же Васильева во время вбрасывания аута с правого фланга от Адамюка на ближний угол вратарской. Там дали развернуться Филиппову, после чего позиция для удара под дальнюю штангу была просто убойной.

Однако радость хозяев поля длилась недолго, потому что «Черноморец» понимал потенциал своего нападения и побежал в направлении чужих ворот отыгрываться. Успех одесситов в атаке не заставил себя долго ждать, и уже на 20 минуте Сарапий в полукруге перед штрафной срезал подкатом Авагимяна, а тот потом с заработанного стандарта пробил в перекладину возле правой девятки, от которой мяч отскочил в спину Волынцу и полетел в ворота.

Это было интересное и немного неожиданное развитие событий, потому что команды обменялись фактически собственными ошибками в опасных зонах. Оба тренера от того явно были не в своей тарелке, но впоследствии на плечи Григорчука свалилось еще и бессмысленное удаление Авагимяна. Вся защита гостей проспала рывок Пихаленка к правому флангу штрафной под передачу Волынца с собственной половины, поэтому пришлось фолить – а это уже прямая красная карточка. И две трети матча в меньшинстве для «Черноморца».

Выглядели такие перспективы вообще не очень, но команда Григорчука при таких условиях даже умудрялась ходить в атаку и местами быть опаснее соперников. На плечах одного только Иеде одесситы построили несколько опасных атак, но в плане завершения выпады «Днепра-1» были все же более опасными. Варакуте пришлось в очередной раз в этом сезоне несколько раз спасать собственную команду еще до наступления перерыва.

Во втором тайме «Черноморец» из-за собственных ошибок самостоятельно лишил себя каких-либо шансов на успех, но все начиналось с удачных действий Адамюка, который на 49 минуте завершил стенку с Гуцуляком на правом фланге ударом с носка в дальний угол. И если бы и на этот эпизод в ответ вскоре пришел гол от Кузыка, то мы бы говорили о настоящей сенсации. Однако вместо этого Пихаленок через десять минут передачей с левого угла штрафной разрезал чужую защиту, а Танчик затем покатил на пустые для Леднева, который просто не мог не попасть.

Григорчук завел собственных футболистов во время перерыва, но они вовремя не тронулись с места, сделав это лишь тогда, когда соперники почувствовали себя слишком самоуверенными. И едва не доигрался «Днепр-1», потому что мяч Кузыка на 76 минуте по итогам удара с правого фланга штрафной вернул интригу в наше противостояние.

Ненадолго, потому что Брагару уже в финальный отрезок игры решил, что может привезти на собственные ворота аж две результативные атаки соперников небрежной работой с мячом. Танчик и Мирошниченко этим радостно воспользовались, поэтому получился разгромный счет в игре, которая не давала для этого оснований.

В следующем туре днепровский «Днепр-1» сыграет домашний матч против полтавской «Ворсклы», а одесский «Черноморец» будет принимать черкасский ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Днепр-1» – «Черноморец» – 5:2

Голы: Филиппов (16), Адамюк (49), Леднев (59), Танчик (90), Мирошниченко (90+2) – Авагимян (20), Кузык (76).

Предупреждения: Сарапий (21) – Путря (67), Бадибанга (73), Штогрин (77).

Удаление: Авагимян (27).

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Мирошниченко, Бабенко (Маркос Андре, 90), Рубчинский, Пихаленок (Витиньо, 78), Леднев (Кравец, 82), Гуцуляк (Горбунов, 90), Филиппов (Танчик, 46).

«Черноморец»: Варакута, Cалюк, Иеде (Вакула, 86), Путря, Брагару, Васильев, Штогрин (Бойчук, 89), Кузык, Шпорн (Хадида, 89), Бадибанга, Авагимян.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ДНЕПР-1 – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Днепр-1» (замены): Танчик - 6.5, Витиньо, Кравец, Горбунов, Маркос Андре — все б/о.

«Черноморец» (замены): Вакула, Хадида, Бойчук — все б/о.