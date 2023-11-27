В понедельник, 27 ноября, в Днепре на стадионе «Днепр-Арена» состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и одесский «Черноморец». Стартовый свисток рефери Екатерины Монзуль из Харькова прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Днепр-1



Все прекрасно помнят, как днепровский «Днепр-1» начинал сезон еще несколько месяцев тому назад. Команда под руководством Александра Кучера демонстрировала несуразный футбол, установила абсолютный антирекорд квалификаций еврокубков, вылетев из всех трех турниров, после чего достаточно долго не могла оторваться ото дна турнирной таблицы УПЛ.

Но затем, транзитом через Валерия Городова, управление основной командой перешло к Юрию Максимову и над Днепром взошло солнце. Это лишь в начале пути новый наставник оступился на «Колосе» (1:1), после чего тянул победную серию из пяти матчей в чемпионате аж до крайне неудачного регионального дерби на поле криворожского «Кривбасса» (0:3). Тогда все сошлись на том, что команда просто не выдержала графика из четырех матчей за две недели, позволив себе дать слабину.

Наверное, это был наиболее трезвый подход к оценке той ситуации, так как в дальнейшем СК снова оказался на коне. И не просто в матчах против каких-то представителей середины турнирной таблицы, а против крепких «Руха» (2:0) и «Шахтера» (3:1), между победами над которыми на «Арене Львов» успел даже проскочить домашний успех в матче против «Александрии» (1:0). Но все это было до начала ноябрьского международного перерыва, а каким «Днепр-1» вернется после него – большой вопрос. Ситуация в турнирной таблице при этом не изменилась – нужна победа, после чего можно будет вновь всех опережать, как минимум, на три очка.

Черноморец



Одесский «Черноморец» в то же самое время по ходу этого сезона переживал разные периоды. И точно не самым успешным из них был отрезок между двумя последними международными паузами, когда «моряки» сумели победить лишь в одной игре чемпионата из трех. Хорошо, что хоть в Кубке Украины сумели сделать шаг в полуфинал мимо ослабленной луганской «Зари» (4:1), а не то пришлось бы объяснять требовательной публике причины такого стремительного падения.

И ведь правда, «Черноморец», с его игрой в начале сезона, уж точно никто не ожидал увидеть в качестве середняка турнирной таблицы на момент завершения первого круга в кампании таких команд, как «Колос», «Ворскла» и ЛНЗ. Да и сам коллектив Романа Григорчука, наверняка, видел себя немного в другой роли. Но ничего ты не сможешь поделать, если успехов добиваться исключительно на своем поле, тогда как на выезде «моряки» порой демонстрировали такой футбол, что и вспоминать лишний раз не хочется.

Впрочем, одесскую крепость успешно разрушил львовский «Рух» во время своего визита в последний игровой день перед началом международного перерыва (2:3), поэтому славна легенда уже стала былью. Необходимо начинать совершенно новую историю, но от чего отталкиваться, если в этом сезоне в гостях «Черноморец» выиграл только две игры в чемпионате из семи, а в кадровом плане в последнее время наблюдаются большие проблемы. Особенно в центре обороны, где после удаления Ловро Гучека в прошлой игре и ротации толком не осталось.

История встреч



Футбольные пути «Днепра-1» и «Черноморца» ранее пересекались 5 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны днепрян – 4 успешных матча и 1 ничья. Команды в последний раз играли в начале марта 2023 года, когда голы Александра Назаренко и Артема Довбика против мяча Даниила Алефиренко принесли СК гостевую победу на стадионе «Черноморец» (2:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 42-летняя Екатерина Монзуль из Харькова, который на своем счету имеет уже 82 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Светлана Грушко и Марина Стрелецкая, а резервным арбитром отработает Сергей Задиран. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Анастасией Романюк, которой будет помогать Сергей Приступа. У Монзуль есть опыт проведения матча с участием «Днепра-1» – 7 побед и 4 поражения, тогда как с «Черноморцем» она пересекалась восемь раз – 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Днепр-1»: Волынец – Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский, Бабенко – Леднев, Пихаленок, Гуцуляк – Филиппов.

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк, Ухань – Шпорн, Васильев, Кузык – Штогрин, Хадида, Бадибанга.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости воспользуются уязвимостью соперников. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Днепр-1» (-1).

27 ноября, понедельник