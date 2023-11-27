Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Днепр-1
27.11.2023 17:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:31
62
0

Днепр-1 – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура чемпионата Украины по футболу

27 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:31
62
0
Днепр-1 – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 27 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало назначено на 17:00.

Перед 15-м туром «Днепр-1» с 30 очками лидировал в чемпионате, а «Черноморец» шел восьмым с 19 зачетными баллами.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днепровский клуб провел 10 матчей под руководством Юрия Максимова. В них команда одержала 8 побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. Неудивительно, что «Днепр-1» совершил рывок в таблице. Если днепровцы победят «Черноморец», то закончит первый круг чемпионата лидером.

Одесский клуб не может похвастаться стабильностью в результатах. «Черноморец» чередует негативные и позитивные результаты. В предыдущих двух турах команда проиграла. В последних пяти поединках одесситы выиграли лишь однажды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Днепр-1 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Черноморец
Днепр-1 – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепр-1 Черноморец Одесса Днепр-1 - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Футбол | 26 ноября 2023, 16:54 17
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Фрозиноне»

Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Биатлон | 26 ноября 2023, 13:59 8
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25

Состоялась первая личная гонка нового сезона Кубка мира

Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Футбол | 26.11.2023, 11:00
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Тиаго Силва сделал смелое признание после разгрома Челси от Ньюкасла
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кепа будет в порядке, играть будет он»
Футбол | 26.11.2023, 23:16
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кепа будет в порядке, играть будет он»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Если Кепа будет в порядке, играть будет он»
26 футболистов Шахтера включены в заявку на матч с Антверпеном в ЛЧ
Футбол | 26.11.2023, 22:53
26 футболистов Шахтера включены в заявку на матч с Антверпеном в ЛЧ
26 футболистов Шахтера включены в заявку на матч с Антверпеном в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
ВИДЕО. Грабеж или по делу? У Коваленко забрали гол, названа причина
26.11.2023, 19:19 10
Футбол
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
25.11.2023, 12:04 1
Бокс
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
26.11.2023, 08:52 8
Футбол
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
Шесть футболистов, которые вновь будоражат АПЛ после того, как их списали
25.11.2023, 12:20 6
Футбол
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
25.11.2023, 14:10 5
Биатлон
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
25.11.2023, 23:31 7
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
25.11.2023, 19:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем