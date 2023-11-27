В понедельник, 27 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало назначено на 17:00.

Перед 15-м туром «Днепр-1» с 30 очками лидировал в чемпионате, а «Черноморец» шел восьмым с 19 зачетными баллами.

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Днепровский клуб провел 10 матчей под руководством Юрия Максимова. В них команда одержала 8 побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. Неудивительно, что «Днепр-1» совершил рывок в таблице. Если днепровцы победят «Черноморец», то закончит первый круг чемпионата лидером.

Одесский клуб не может похвастаться стабильностью в результатах. «Черноморец» чередует негативные и позитивные результаты. В предыдущих двух турах команда проиграла. В последних пяти поединках одесситы выиграли лишь однажды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Черноморец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.