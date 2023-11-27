Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МАКСИМОВ: «У Филиппова достаточно серьезная травма»
Чемпионат Украины
Днепр-1
27.11.2023 17:00 – FT 5 : 2
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 19:59 |
1450
0

Юрий МАКСИМОВ: «У Филиппова достаточно серьезная травма»

Тренер «Днепра-1» – о матче против «Черноморца»

27 ноября 2023, 19:59 |
1450
0
Юрий МАКСИМОВ: «У Филиппова достаточно серьезная травма»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов прокомментировал победу 5:2 над «Черноморцем» в 15-м туре УПЛ:

– С чем была связана замена Филиппова?
– У него достаточно серьезная травма. Ему наступили на голеностоп. Будем делать МРТ и главное, чтобы хотя бы перелома не было. Поэтому мы и сделали замену, выпустив Танчика, а Филиппов уже не мог играть.

– С чем вы можете связать не убедительную игру команды при счете 3:1?
– «Черноморец» – это тоже очень хорошая команда. Там защитники хорошо мячом владеют и один в один хорошо играют, не боятся начинать атаку. При счете 3:1 мы пытались контролировали мяч, но пропустили и была какая-то суета. Это все составляющая футбола. «Динамо» выигрывало у «Полесья» 2:1, но киевляне проиграли 2:3. Мы тоже опасались, чтобы не довести до этого.

– Команда финишировала на первом месте по итогам первого круга, но ранее команды из Днепра уже не раз были первыми на экваторе, а потом опускались ниже. Есть у вас какой-то рецепт, как так провести весну, чтобы остаться первыми по итогам всего чемпионата?
– Во-первых, у нас в этом году еще две игры – это будет начало второго круга. Мы на каждую игру выходим и играем. Как там будет дальше покажет время.

По теме:
Днепр-1 – Черноморец – 5:2. Смена лидера. Видео голов и обзор матча
ГРИГОРЧУК: «С дисциплиной все в порядке, но ошибки бывают»
ДУБИНЧАК: «Сейчас нам не нужен красивый футбол – нам нужен результат»
Юрий Максимов Днепр-1 Черноморец Одесса Днепр-1 - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Филиппов травма
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Футбол | 27 ноября 2023, 18:25 10
Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага
Портал BeSoccer доказал, почему Андрей Лунин лучше, чем Кепа Аррисабалага

Статистика была предоставлена еще до матча «Кадис» – «Реал»

Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Футбол | 27 ноября 2023, 04:32 7
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец
Обнародован список худших трансферов Ливерпуля. Присутствует и украинец

FourFourTwo представила свою версию худших трансферов мерсисайдцев

В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
Футбол | 27.11.2023, 15:40
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
В УЕФА обнародовали корзины для жеребьевки Евро-2024. Будет ли там Украина?
Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу
Футбол | 27.11.2023, 17:15
Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу
Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Бокс | 26.11.2023, 23:32
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Чжан Чжилей изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
25.11.2023, 21:27 40
Футбол
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
25.11.2023, 23:31 7
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
25.11.2023, 20:10
Футбол
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
Эстерсунд. Драматичная победа Виттоцци, Петренко – в топ-25
26.11.2023, 13:59 9
Биатлон
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
25.11.2023, 16:27 3
Бокс
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
Стало известно время начала поединка Украины с Боснией в отборе к Евро-2024
26.11.2023, 18:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем