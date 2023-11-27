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Чемпионат Украины
Днепр-1
27.11.2023 17:00 – FT 5 : 2
Черноморец
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Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 20:47 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:08
936
0

Днепр-1 – Черноморец – 5:2. Смена лидера. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

27 ноября 2023, 20:47 | Обновлено 27 ноября 2023, 22:08
936
0
Днепр-1 – Черноморец – 5:2. Смена лидера. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В понедельник, 27 ноября, состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Днепр-1» и одесский «Черноморец».

Днепряне убедительно выиграли матч (5:2) и стали победителем первого круга чемпионата.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 27 ноября

Днепр-1 – Черноморец Одесса – 5:2

Голы: Филиппов, 16, Адамюк, 49, Леднев, 59, Танчик, 90, Мирошниченко, 90+2 – Авагимян, 20, Кузык, 76.

Видеообзор матча

Видеоозапись матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Денис Мирошниченко (Днепр-1).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Танчик (Днепр-1).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Орест Кузык (Черноморец).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Днепр-1).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
26’
Artur Avagymyan (Черноморец) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Авагимян (Черноморец).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Черноморец видео голов и обзор Александр Филиппов Владимир Адамюк Богдан Леднев Владимир Танчик Денис Мирошниченко Артур Авагимян Орест Кузык
Источник Sport.ua
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