Александр СКЛЯР: «В УПЛ надо выгрызать результат на морально-волевых»
Защитник «Ворсклы» – о матче с «Днепром-1»
Защитник «Ворсклы» Александр Скляр поделился ожиданиями от матча 16-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2 ноября, 17:00):
– Александр, красная карточка, полученная довольно странным способом в игре с «Минаем» первая прямая в твоей карьере?
– Да, никогда такого со мной еще не случалось. За двумя матчами пришлось наблюдать с трибуны, довольно необычное ощущение. Однако, все это время я был в тренировочном процессе, поэтому сейчас полностью готов вернуться на поле.
– Ближайший матч – выезд в гости к «Днепру-1». Вспоминая перипетии перенесенной домашней встречи первого круга, которая состоялась в конце октября, пожалуй, стоит ожидать боевого противостояния?
– У нас каждый матч сейчас на вес золота. Если не будешь себя настраивать на максимум в любом противостоянии, не стоит и на поле выходить. Поэтому будем биться за победу. Да, они сейчас лидеры чемпионата, команда с хорошим подбором исполнителей, но тем интереснее будет для всех нас.
– «Днепр-1» с приходом Максимова заиграл в другой футбол?
– У каждого тренера есть свой стиль. Днепряне – хорошо сбалансированный коллектив с индивидуально сильными исполнителями. Не хочется много говорить до матча. Нам стоит хорошо подготовиться к грядущему противостоянию, и показать все, на что мы сегодня реально способны.
– Тема осенне-зимнего футбола из года в год вызывает много пересудов. Сам как воспринимаешь игру в эту пору?
– Поля тяжелые, с погодой тоже редко везет, но все играют в одинаковых условиях. У нас силовой чемпионат, надо выгрызать результат на морально-волевых.
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