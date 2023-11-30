Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр СКЛЯР: «В УПЛ надо выгрызать результат на морально-волевых»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2023, 14:43 |
132
0

Александр СКЛЯР: «В УПЛ надо выгрызать результат на морально-волевых»

Защитник «Ворсклы» – о матче с «Днепром-1»

30 ноября 2023, 14:43 |
132
0
Александр СКЛЯР: «В УПЛ надо выгрызать результат на морально-волевых»
ФК Ворскла. Александр Скляр

Защитник «Ворсклы» Александр Скляр поделился ожиданиями от матча 16-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2 ноября, 17:00):

– Александр, красная карточка, полученная довольно странным способом в игре с «Минаем» первая прямая в твоей карьере?
– Да, никогда такого со мной еще не случалось. За двумя матчами пришлось наблюдать с трибуны, довольно необычное ощущение. Однако, все это время я был в тренировочном процессе, поэтому сейчас полностью готов вернуться на поле.

– Ближайший матч – выезд в гости к «Днепру-1». Вспоминая перипетии перенесенной домашней встречи первого круга, которая состоялась в конце октября, пожалуй, стоит ожидать боевого противостояния?
– У нас каждый матч сейчас на вес золота. Если не будешь себя настраивать на максимум в любом противостоянии, не стоит и на поле выходить. Поэтому будем биться за победу. Да, они сейчас лидеры чемпионата, команда с хорошим подбором исполнителей, но тем интереснее будет для всех нас.

– «Днепр-1» с приходом Максимова заиграл в другой футбол?
– У каждого тренера есть свой стиль. Днепряне – хорошо сбалансированный коллектив с индивидуально сильными исполнителями. Не хочется много говорить до матча. Нам стоит хорошо подготовиться к грядущему противостоянию, и показать все, на что мы сегодня реально способны.

– Тема осенне-зимнего футбола из года в год вызывает много пересудов. Сам как воспринимаешь игру в эту пору?
– Поля тяжелые, с погодой тоже редко везет, но все играют в одинаковых условиях. У нас силовой чемпионат, надо выгрызать результат на морально-волевых.

По теме:
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «У Динамо есть шансы вернуться в чемпионскую гонку»
БУДКОВСКИЙ: «Мы с Александром Усиком – самые мощные форварды Украины»
Гендиректор Металлиста 1925: «Перед нашим клубом стоят высокие цели»
Александр Скляр Ворскла Полтава Днепр-1 Днепр-1 - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом через СМИ
Футбол | 30 ноября 2023, 10:28 9
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом через СМИ
Кепе на переговорах пообещали быть основным, Лунин узнал об этом через СМИ

В мадридском «Реале» непростая ситуация с вратарями

Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Футбол | 30 ноября 2023, 00:30 5
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф

Оставшиеся 4 путевки в 1/8 финала будут разыграны в 6-м туре

Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Футбол | 30.11.2023, 00:15
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
Партнеры играли против Трубина. Бенфика умудрилась растерять 3:0 с Интером
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
Футбол | 30.11.2023, 15:23
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Биатлон | 29.11.2023, 17:45
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
На 12-м месте. Украинки провалили женскую эстафету в Эстерсунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
Быстрый гол и два попадания в перекладину. Шахтер победил Антверпен
28.11.2023, 21:39 153
Футбол
ВИДЕО. Шахтер открыл счет. Матвиенко выиграл воздух после навеса Зубкова
ВИДЕО. Шахтер открыл счет. Матвиенко выиграл воздух после навеса Зубкова
28.11.2023, 20:03
Футбол
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
29.11.2023, 20:12 1
Футбол
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 38
Футбол
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
Лидер мадридского Реала поддержал Андрея Лунина
28.11.2023, 19:43 1
Футбол
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
ВИДЕО. Триллер с серией пенальти. Определены финалисты чемпионата мира U-17
28.11.2023, 19:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем