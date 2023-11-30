Александр СКЛЯР: «В УПЛ надо выгрызать результат на морально-волевых»

Защитник «Ворсклы» Александр Скляр поделился ожиданиями от матча 16-го тура УПЛ против «Днепра-1» (2 ноября, 17:00):

– Александр, красная карточка, полученная довольно странным способом в игре с «Минаем» первая прямая в твоей карьере?

– Да, никогда такого со мной еще не случалось. За двумя матчами пришлось наблюдать с трибуны, довольно необычное ощущение. Однако, все это время я был в тренировочном процессе, поэтому сейчас полностью готов вернуться на поле.

– Ближайший матч – выезд в гости к «Днепру-1». Вспоминая перипетии перенесенной домашней встречи первого круга, которая состоялась в конце октября, пожалуй, стоит ожидать боевого противостояния?

– У нас каждый матч сейчас на вес золота. Если не будешь себя настраивать на максимум в любом противостоянии, не стоит и на поле выходить. Поэтому будем биться за победу. Да, они сейчас лидеры чемпионата, команда с хорошим подбором исполнителей, но тем интереснее будет для всех нас.

– «Днепр-1» с приходом Максимова заиграл в другой футбол?

– У каждого тренера есть свой стиль. Днепряне – хорошо сбалансированный коллектив с индивидуально сильными исполнителями. Не хочется много говорить до матча. Нам стоит хорошо подготовиться к грядущему противостоянию, и показать все, на что мы сегодня реально способны.

– Тема осенне-зимнего футбола из года в год вызывает много пересудов. Сам как воспринимаешь игру в эту пору?

– Поля тяжелые, с погодой тоже редко везет, но все играют в одинаковых условиях. У нас силовой чемпионат, надо выгрызать результат на морально-волевых.