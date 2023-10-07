В воскресенье, 8 октября, в Киеве на «Оболонь-Арене» состоится матч 10-го тура украинской Премьер-Лиги. Хозяева поля футболисты «Оболони» будут принимать харьковский «Металлист 1925».

Оболонь

Киевляне являются дебютантами элитного дивизиона и свою первую победу в новом чемпионата одержали только в четвертом туре. Зато какую. На выезде они обыграли серебряного призера минувшего сезона «Днепр-1» со счетом 2:1. А в 9-м туре и снова в гостях подопечные Валерия Иващенко нанесли поражение «Минаю» 1:0. В остальных играх было 3 ничьи и 4 поражения. Так что, набрав 9 очков, киевский клуб сейчас находится на 13 месте.

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Зато самую громкую сенсацию «Оболонь» преподнесла в Кубке Украины, выбив из турнира в 1/8 финала киевское «Динамо» 1:0. Победный гол забил полузащитник Сергей Суханов. Кстати, в чемпионате два киевских клуба тоже встречались, но немного ранее во втором туре. Тогда успех был на стороне «Динамо» 4:2.

На данный момент главная задача «Оболони», скорее всего, заключается в том, чтобы подальше отдалиться от зоны вылета и укрепить свои позиции в середине турнирной таблицы. Так что в матче с харьковчанами они наверняка будут стремиться набрать три очка. Тем более, что с учетом кубкового поединка у киевлян уже есть серия из двух побед подряд.

Металлист 1925

Харьковская команда, наоборот, дважды подряд проиграла. Сперва в розыгрыше Кубка Украины полтавской «Ворскле» 0:3, а затем в чемпионате «Днепру-1» 0:1. Впрочем, здесь есть свои объяснения. На кубковую игру наставник харьковчан Эдмар выставил в основном футболистов, которые меньше имеют игровой практики и не так часто выходят в основном составе. А с днепровским коллективом «Металлист 1925» в целом выглядел неплохо и, пропустив гол во втором тайме, вполне мог заработать пенальти. Но из-за разной трактовки нашими судьями правил игры рукой, даже VAR не подтвердил очевидное попадание мяча в руку игрока, стоявшего буквально на линии ворот. Но судейство – это отдельная и очень болезная в нашем футболе тема.

Надо сказать, что в харьковском клубе с самого начала сезона было много травмированных игроков и поэтому практически перед каждым матчем тренерский штаб решал кем заменить того или иного футболиста. Но постепенно лазарет стал пустеть и теперь конкуренция за место в составе должна возрасти.

А еще на минувшей неделе «Металлист 1925» съездил на несколько дней к себе домой в Харьков. По словам Эдмара, было очень приятно потренироваться на родном стадионе и прогуляться по улицам города. К счастью, команда избежала российских обстрелов, а вот офис клуба пострадал в прошедшую пятницу, когда ракета разорвалась буквально в нескольких метров от здания, где он находится.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды встретятся впервые, зато ранее играли друг с другом на уровне первой лиги. Из 7 матчей четыре выиграли киевляне, две победы в активе «Металлиста 1925» и один раз соперники сыграли вничью.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Нагиев, Мороз, Черненко, Груша, Мединский, Суханов, Краснопер

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Червак, Курило, Безуглый, Габелок, Вачиберадзе, Дмитренко, Ари, Юсов, Борячук

Прогноз на противостояние:

Игра должна получиться интересной, так как обе команды будут стремиться набрать очки. Шансы соперников оценим поровну и поэтому предположим ничейный результат 1:1.

8 октября, воскресенье