ВИДЕО. Оболонь – Металлист 1925 – 1:0. Два удаления гостей. Обзор матча
Минимальная победа хозяев
Сегодня, 8 октября «Оболонь» в матче десятого тура УПЛ обыграла «Металлист 1925» со счетом 1:0. Гости заканчивали матч вдевятером, с полевым игроком в воротах.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур.
«Оболонь» – «Металлист 1925» – 1:0
Краснопир (33)
Прокопенко (40), Суханов (45+3), Мороз (74), Дубко (76) – Курило (9).
Курило (60), Мозиль (79).
«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Мединский (Нагиев, 90), Косовский, Суханов (Тарануха, 46), Краснопир.
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Фарина, Курило, Червак, Габелок, Ари Моура (Русин Р., 46), Вачиберадзе (Бычек, 75), Сидоров (Юсов, 46), Дмитренко (Ткачук Е., 62), Борячук (Чирук, 75).
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
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