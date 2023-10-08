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Чемпионат Украины
Оболонь
08.10.2023 13:00 – FT 1 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 17:01 |
200
0

ВИДЕО. Оболонь – Металлист 1925 – 1:0. Два удаления гостей. Обзор матча

Минимальная победа хозяев

08 октября 2023, 17:01 |
200
0
ВИДЕО. Оболонь – Металлист 1925 – 1:0. Два удаления гостей. Обзор матча
УПЛ

Сегодня, 8 октября «Оболонь» в матче десятого тура УПЛ обыграла «Металлист 1925» со счетом 1:0. Гости заканчивали матч вдевятером, с полевым игроком в воротах.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Оболонь» – «Металлист 1925» – 1:0

Краснопир (33)

Прокопенко (40), Суханов (45+3), Мороз (74), Дубко (76) – Курило (9).

Курило (60), Мозиль (79).

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Мединский (Нагиев, 90), Косовский, Суханов (Тарануха, 46), Краснопир.

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Фарина, Курило, Червак, Габелок, Ари Моура (Русин Р., 46), Вачиберадзе (Бычек, 75), Сидоров (Юсов, 46), Дмитренко (Ткачук Е., 62), Борячук (Чирук, 75).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

80’
Oleh Mozil (Металлист 1925) получает красную карточку.
60’
Игорь Курило (Металлист 1925) получает красную карточку.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
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Источник Sport.ua
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