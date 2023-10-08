ЭДМАР: «Думали поставить в ворота Ткачука, но решили, что лучше Червака»
Наставник «Металлиста 1925» – о матче против «Оболони»
Наставник «Металлиста 1925» Эдмар поделился впечатлениями от поражения в матче 10-го тура УПЛ против «Оболони» (0:1).
- Сегодня было не то, что мы планировали на эту игру. Пытались показать характер после пропущенного гола. Но, в общем, получилось не то, что мы планировали на этот матч.
- Четыре игры команда не может забить. Почему так происходит?
- Нужно нам работать над реализацией. Мы стараемся акцентировать внимание на этом, что нужно нагнетать у чужих ворот. Работаем над этим.
- Не хватает хорошего нападающий?
- Нет, нападающие у нас есть. Но чего-то не хватает. Что нужно сделать? Работать дальше, только так.
- Обычно последнюю замену оставляют на экстренный случай. Вы замены не оставили, пришлось ставить в ворота полевого игрока. Раньше он играл в воротах?
- Я думаю, что нет. Конечно, что так мы не планировали. Счет 1:0, мы уступали, нужно было что-то менять. Решили выпустить на поле более свежих игроков, чтобы создать какие-то моменты. Но так случилось, что получили вторую красную карточку и пришлось Черваку становиться в ворота.
- Червак сам захотел стать в ворота?
- Мы тренерским штабом решили. Думали, что возможно, Евгений Ткачук, но решили, что лучше будет, если Червак.
- Что говорили в перерыве команде, какие давали наставления, ведь в начале второго тайма «Металлисту 1925» удалось перехватить инициативу?
- Да, мы знали, мы уступали 1:0, но не планировали, что так будет. Мы сразу выходили более атакующим составом. В перерыве мы попросили, чтобы быстрее двигался мяч, чтобы команда быстрее доходила до чужих ворот. Получилось так, что соперники хорошо сыграли от защиты и могли нас еще ловить на контратаках. К сожалению, нам не удалось довести дело, чтобы хотя бы сравнять счет.
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