Катастрофический матч для харьковчан. Металлист 1925 уступил Оболони

В воскресенье, 8 октября, киевская «Оболонь» и харьковский «Металлист 1925» встретились в матче десятого тура Украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе «Оболонь-Арена» завершился победой хозяев поля.

У «пивоваров» по сравнению с победным матчем против «Миная» произошло три изменения в стартовом составе. Карась вернулся в основу вместо Нагиева, Дубко и Косовский вышли на поле вместо Груши и Черненко. Интересно, что на поединок с «Металлистом 1925» Валерий Иващенко выбрал оборонный вариант игровой схемы – с тремя центральными защитниками. Хотя обычно «Оболонь» против примерно равных по классу команд использовала в центре двух защитников. У харьковчан после поражения от «Днепра-1» произошли две замены: Фарина вместо Безуглого и Сидоров вместо Чирука. Команда вышла на игру с двумя нападающими и двумя центральными защитниками, то есть собиралась атаковать.

Оба коллектива играют малорезультативно. «Оболонь» до этого поединка имела в активе 5 голов, «Металлист 1925» – 6. При этом харьковский клуб не забивал уже 242 минуты подряд. Поэтому можно было ожидать сухую ничью в первом противостоянии этих команд в УПЛ.

Начало матча активнее провела «Оболонь». Первые десять минут прошли при ее преимуществе. Затем футболисты «Металлиста 1925» выровняли игру. Хозяева большинство атак строили с помощью дальних передач на двух нападающих. Гости пытались комбинировать, но дальними пасами тоже не пренебрегали. Проблемы в построении атак имели обе команды: футболисты то неточные передачи отдавали, то пробивали не с той ноги.

Большую часть тайма борьба шла в центральной части поля. Там и зародился гол «Оболони». Жичиков в борьбе с оппонентом потерял мяч на правом фланге вблизи центра поля. Дубко выкатил мяч на Краснопира, который вышел один на один с голкипером, не стал с ним сближаться и пробил над ним! Момент взятия ворот проверял VAR. В итоге гол был засчитан, поскольку Краснопир смог избежать офсайда.

ФК «Оболонь»

В перерыве тренеры «Металлиста 1925» Эдмар и Голодюк осуществили двойную замену, направленную на улучшение атакующих действий: на поле появились Русин и Юсов. В начале второй половины встречи харьковчане действовали в нападении лучше, чем в первом тайме. Однако создать что-то действительно опасное у ворот Рыбки они не смогли.

На 60-й минуте произошло удаление в составе «Металлиста 1925»: Курило в борьбе с Таранухой отмахнулся рукой и угодил оппоненту в лицо. Игрок харьковского клуба получил второе предупреждение. После этого наставникам «Металлиста 1925» пришлось снять с игры Дмитренко и выпустить в центр защиты Евгения Ткачука. Строить атаки стало еще труднее.

На 79-й минуте арбитр удалил второго игрока «Металлиста 1925»: Мозиль пытался подстраховать партнеров, выбежал очень далеко из ворот и коленом в прыжке врезался в игрока «Оболони». Видимо, не было острой необходимости бежать на подстраховку, ведь вблизи Таранухи находились два игрока харьковской команды, которые могли догнать нападающего. Надо было видеть лицо Эдмара и Голодюка после удаления…

ФК «Оболонь»

Замен у «Металлиста 1925» на тот момент уже не осталось. До конца матча ворота защищал полевой игрок Червак. Однажды он умело сыграл на выходе, выбив мяч кулаком. Больше игроки «Оболони» не беспокоили новоиспеченного голкипера.

К чести футболистов «Металлиста 1925» они пытались атаковать и вдесятером, и вдевятером. Вполне понятно, что добиться успеха было очень тяжело.

«Оболонь» одержала первую домашнюю и в целом третью победу в УПЛ. Киевская команда поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Металлист 1925» переживает кризис – три поражения подряд. Команда не может поразить ворота соперников уже более 5,5 часов.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Оболонь» – «Металлист 1925» – 1:0

Краснопир (33)

Прокопенко (40), Суханов (45+3), Мороз (74), Дубко (76) – Курило (9).

Курило (60), Мозиль (79).

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Мединский (Нагиев, 90), Косовский, Суханов (Тарануха, 46), Краснопир.

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Фарина, Курило, Червак, Габелок, Ари Моура (Русин Р., 46), Вачиберадзе (Бычек, 75), Сидоров (Юсов, 46), Дмитренко (Ткачук Е., 62), Борячук (Чирук, 75).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Тарануха - 6.0, Нагієв - б/о.

«Металлист 1925» (замены): Русин Р. - 5.5, Юсов - 5.0, Ткачук Е. - 5.5, Чирук - б/о, Бычек - б/о.

ОБОЛОНЬ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА