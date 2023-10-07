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Чемпионат Украины
Оболонь
08.10.2023 13:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 21:30 | Обновлено 07 октября 2023, 21:31
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Оболонь – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка десятого тура чемпионата Украины по футболу

07 октября 2023, 21:30 | Обновлено 07 октября 2023, 21:31
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Оболонь – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь

В воскресенье, 8 октября, киевская «Оболонь» и харьковский «Металлист 1925» встретятся в матче десятого тура Украинской Премьер-лиги. Поединок состоится в Киеве, на стадионе «Оболонь-Арена». Начало запланировано на 13.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Оболонь» в девятом туре одержала лишь вторую победу в чемпионате, обыграв с минимальным счетом главного аутсайдера нынешнего сезона – закарпатский «Минай». Очки подопечным Валерия Иващенко даются с трудом. Зато на счету «оболонцев» две громкие победы: в чемпионате 2:1 над «Днепром-1», в Кубке – 1:0 над киевским «Динамо».

В активе «Металлиста 1925» побед немного больше – три. Харьковская команда была сильнее «Миная» и черкасского ЛНЗ (по 1:0) и луганскую «Зари» (2:1). В последних двух турах команда голов не забивала, расписав «сухую» ничью с «Колосом» и проиграв «Днепру-1» со счетом 0:1. «Оболонь» не может поразить ворота соперников уже пять матчей кряду.

«Металлист 1925» и «Оболонь» в таблице разделяют два очка: 11 против 9. Харьковский клуб сыграл на один матч меньше.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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