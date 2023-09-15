Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 18:35 | Обновлено 15 сентября 2023, 19:01
211
2

Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов горнякам важно удержать лидерство в Премьер-Лиге

15 сентября 2023, 18:35 | Обновлено 15 сентября 2023, 19:01
211
2
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В 7-м туре чемпионата страны по футболу донецкий «Шахтер» на «Арене-Львов» будет принимать киевскую «Оболонь». На данный момент подопечные Патрика ван Леувена занимают первое место в турнирной таблице, опережая на два очка ближайшего преследователя. Киевляне расположились на 11 позиции, имея после 6 матчей 5 очков.

Шахтер

Сейчас для донецкого клуба наступила самая «горячая» пора. Многим его игрокам приходится выступать сразу в нескольких турнирах. Помимо чемпионата страны и стартующего на следующей неделе группового этапа Лиги чемпионов, это еще и матчи за свои национальные сборные. Так вот, перед игрой с «Оболонью» не все футболисты, выступавшие в отборочных играх чемпионата Европы, вернулись в расположение клуба целыми и невредимыми. Травма, полученная в матче с Англией, не позволила Николаю Матвиенко сыграть с Италией. И пока неясно, сможет ли он выйти на поле во Львове. А, учитывая то, что в обороне у горняков есть определенные проблемы, отсутствие опытного защитника может негативно сказаться на игре команды.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

С другой стороны, матчи за сборные показали, что фланговые защитники «Шахтера» Ефим Конопля и Иракли Азаров находятся в хорошей форме и проявили себя с самой лучшей стороны в сборных Украины и Грузии соответственно. И теперь перед главным тренером стоит непростой выбор, выставить их на игру с «Оболонью» или приберечь на матч с «Порту», который состоится уже в ближайший вторник. Кстати, те футболисты, которые оставались в распоряжении голландского специалиста, провели контрольный матч с одной из любительских команд Ивано-Франковской области и победили 6:0.

То, что Патрик ван Леувен будет делать ротацию, сомневаться не приходится. Главное, найти нужный баланс, чтобы и сохранить лидерство в Премьер-Лиге, и удачно стартовать в Лиге чемпионов.

Оболонь

Дебютанты элитного дивизиона в первых шести турах в целом выглядели неплохо. В их активе есть победа над «Днепром-1» 2:1 и две ничьи с «Колосом» и «Кривбассом». Да и с земляками-динамовцами подопечные Валерия Иващенко сражались вплоть до середины второго тайма. И только после того, как они остались в меньшинстве, итог поединка решился в пользу более опытного и именитого клуба 2:4.

Были и еще два поражения, причем одно из них с «Полесьем» в предыдущем туре вызвало много вопросов. Тогда в Житомире основные события развернулись уже в компенсированное арбитром время. На 90+5 минуте с поля был удален игрок гостей Тарас Мороз (он точно пропустит игру с «Шахтером»), а затем на 90+7 и 90+9 минутах хозяева поля забили два мяча.

Кстати, и в проигранном матче «Черноморцу» 0:2 с поля был удален футболист «Оболони» Даниил Карась. Правда, и у соперников два игрока увидели перед собой красный свет. Но это случилось уже после того, как одесситы забили два гола и они удержали свое преимущество до финального свистка. Интересно, что заполняя паузу в чемпионате киевляне еще раз сыграли с «Черноморцем» в контрольном матче и на этот раз победили 1:0.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Козык, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Назарина, Крыськив, Кащук, Зубков, Сикан

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Карась, Приймак, Нагиев, Слободян, Груша, Косовский, Черненко, Мединский, Тарануха

Прогноз на противостояние:

В отличие от «Оболони», у горняков достаточно много квалифицированных игроков, способных заменить (если так посчитает наставник) некоторых футболистов из основы. И это с учетом новичков, которые еще особо себя не проявили, так как у них было мало игрового времени. Поэтому даже в измененном составе «Шахтер» будет стремиться только к победе. Киевляне, конечно же, постараются оказать сопротивление. И все же предположим успех горняков со счетом 2:1.

16 сентября, суббота

«Шахтер» – «Оболонь»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17.00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ШАХТЕР – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Сфокусированные на игре с Оболонью»
СУДАКОВ: «Сейчас в чемпионате Украины нет простых команд»
ЯРМОЛЕНКО о трансфере Сидорчука: «Незаменимых не бывает»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возможный дебют Сидорчука в Бельгии и сразу два дерби украинцев в Англии
Футбол | 15 сентября 2023, 18:48 0
Возможный дебют Сидорчука в Бельгии и сразу два дерби украинцев в Англии
Возможный дебют Сидорчука в Бельгии и сразу два дерби украинцев в Англии

Уик-энд для легионеров сборной Украины

Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Футбол | 15 сентября 2023, 06:05 45
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ

Наибольшая трансферная стоимость – у Николая Матвиенко из «Шахтера»

Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Теннис | 15.09.2023, 17:32
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины обыграла Колумбию и вышла в квалификацию Кубка Дэвиса
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 15.09.2023, 00:20
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Футбол | 15.09.2023, 07:55
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Генеральная репетиция горняков пере Лигой Чемпионов. Пусть она будет блестящей, уверенной, красивой! Например, 5:0.
Ответить
0
AK.228
3-1
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четыре игрока Реала арестованы полицией
Четыре игрока Реала арестованы полицией
14.09.2023, 21:22 5
Футбол
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
13.09.2023, 23:05 8
Футбол
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
14.09.2023, 17:18 37
Футбол
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
13.09.2023, 21:27
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
14.09.2023, 21:06 5
Бокс
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
15.09.2023, 00:22 1
Волейбол
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
15.09.2023, 13:29 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем