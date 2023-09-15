В 7-м туре чемпионата страны по футболу донецкий «Шахтер» на «Арене-Львов» будет принимать киевскую «Оболонь». На данный момент подопечные Патрика ван Леувена занимают первое место в турнирной таблице, опережая на два очка ближайшего преследователя. Киевляне расположились на 11 позиции, имея после 6 матчей 5 очков.

Шахтер

Сейчас для донецкого клуба наступила самая «горячая» пора. Многим его игрокам приходится выступать сразу в нескольких турнирах. Помимо чемпионата страны и стартующего на следующей неделе группового этапа Лиги чемпионов, это еще и матчи за свои национальные сборные. Так вот, перед игрой с «Оболонью» не все футболисты, выступавшие в отборочных играх чемпионата Европы, вернулись в расположение клуба целыми и невредимыми. Травма, полученная в матче с Англией, не позволила Николаю Матвиенко сыграть с Италией. И пока неясно, сможет ли он выйти на поле во Львове. А, учитывая то, что в обороне у горняков есть определенные проблемы, отсутствие опытного защитника может негативно сказаться на игре команды.

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С другой стороны, матчи за сборные показали, что фланговые защитники «Шахтера» Ефим Конопля и Иракли Азаров находятся в хорошей форме и проявили себя с самой лучшей стороны в сборных Украины и Грузии соответственно. И теперь перед главным тренером стоит непростой выбор, выставить их на игру с «Оболонью» или приберечь на матч с «Порту», который состоится уже в ближайший вторник. Кстати, те футболисты, которые оставались в распоряжении голландского специалиста, провели контрольный матч с одной из любительских команд Ивано-Франковской области и победили 6:0.

То, что Патрик ван Леувен будет делать ротацию, сомневаться не приходится. Главное, найти нужный баланс, чтобы и сохранить лидерство в Премьер-Лиге, и удачно стартовать в Лиге чемпионов.

Оболонь

Дебютанты элитного дивизиона в первых шести турах в целом выглядели неплохо. В их активе есть победа над «Днепром-1» 2:1 и две ничьи с «Колосом» и «Кривбассом». Да и с земляками-динамовцами подопечные Валерия Иващенко сражались вплоть до середины второго тайма. И только после того, как они остались в меньшинстве, итог поединка решился в пользу более опытного и именитого клуба 2:4.

Были и еще два поражения, причем одно из них с «Полесьем» в предыдущем туре вызвало много вопросов. Тогда в Житомире основные события развернулись уже в компенсированное арбитром время. На 90+5 минуте с поля был удален игрок гостей Тарас Мороз (он точно пропустит игру с «Шахтером»), а затем на 90+7 и 90+9 минутах хозяева поля забили два мяча.

Кстати, и в проигранном матче «Черноморцу» 0:2 с поля был удален футболист «Оболони» Даниил Карась. Правда, и у соперников два игрока увидели перед собой красный свет. Но это случилось уже после того, как одесситы забили два гола и они удержали свое преимущество до финального свистка. Интересно, что заполняя паузу в чемпионате киевляне еще раз сыграли с «Черноморцем» в контрольном матче и на этот раз победили 1:0.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Козык, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Назарина, Крыськив, Кащук, Зубков, Сикан

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Карась, Приймак, Нагиев, Слободян, Груша, Косовский, Черненко, Мединский, Тарануха

Прогноз на противостояние:

В отличие от «Оболони», у горняков достаточно много квалифицированных игроков, способных заменить (если так посчитает наставник) некоторых футболистов из основы. И это с учетом новичков, которые еще особо себя не проявили, так как у них было мало игрового времени. Поэтому даже в измененном составе «Шахтер» будет стремиться только к победе. Киевляне, конечно же, постараются оказать сопротивление. И все же предположим успех горняков со счетом 2:1.

16 сентября, суббота