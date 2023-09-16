16.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига16 сентября 2023, 20:08 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:09
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Шахтер – Оболонь – 1:0. Супергол, отмененный мяч киевлян, удаление. Видео
Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ
16 сентября 2023, 20:08 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:09
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В субботу, 16 сентября, «Шахтер» и «Оболонь» встретились в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок на поле стадиона «Арена Львов» завершился минимальной победой донецкого клуба.
Украинская Премьер-лига. 7 тур.
«Шахтер» – «Оболонь» – 1:0
Гол: Назарина (77)
Удаление: Вовкун (33, второе предупреждение).
Видеообзор матча:
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
33’
Artem Vovkun (Оболонь) получает красную карточку.
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