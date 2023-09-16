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  4. Шахтер – Оболонь – 1:0. Супергол, отмененный мяч киевлян, удаление. Видео
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
16.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 20:08 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:09
2610
0

Шахтер – Оболонь – 1:0. Супергол, отмененный мяч киевлян, удаление. Видео

Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ

16 сентября 2023, 20:08 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:09
2610
0
Шахтер – Оболонь – 1:0. Супергол, отмененный мяч киевлян, удаление. Видео
УПЛ

В субботу, 16 сентября, «Шахтер» и «Оболонь» встретились в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок на поле стадиона «Арена Львов» завершился минимальной победой донецкого клуба.

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Шахтер» – «Оболонь» – 1:0

Гол: Назарина (77)

Удаление: Вовкун (33, второе предупреждение).

Видеообзор матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
33’
Artem Vovkun (Оболонь) получает красную карточку.
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Егор Назарина Артем Вовкун удаление с поля видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь
Источник Sport.ua
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