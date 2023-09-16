Шахтер Донецк

В субботу, 16 сентября, «Шахтер» и «Оболонь» встретились в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок на поле стадиона «Арена Львов» завершился минимальной победой донецкого клуба.

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Шахтер» – «Оболонь» – 1:0

Гол: Назарина (77)

Удаление: Вовкун (33, второе предупреждение).