Шахтер Донецк

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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 17:25 | Обновлено 15 сентября 2023, 17:26
316
0

Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за поединком седьмого тура Украинской Премьер-лиги

15 сентября 2023, 17:25 | Обновлено 15 сентября 2023, 17:26
316
0
Шахтер – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Укринформ. Арена Львов

В субботу, 16 сентября, «Шахтер» и «Оболонь» встретятся в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на поле стадиона «Арена Львов». Начало запланировано на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» в шести турах набрал 14 очков. Подопечные Патрика ван Леувена выиграли у «Колоса» (2:0), «Александрии» (2:1), «Металлиста 1925» (2:1) и «Минай» (4:1). Не смогли «горняки» обыграть «Верес» (1:1) и «Кривбасс» (3:3). После шести туров «Шахтер» занимает первое место в УПЛ. Однако по потерянным очкам вровень с ним идет львовский «Рух».

«Оболонь» имеет в своем активе 5 очков, набранные в тех же шести матчах. Киевский клуб пока что одержал только одну победу – 2:1 над «Днепром-1». Два матча завершились сухими ничьими – с коваливским «Колосом» и криворожским «Кривбассом». Проиграли «пивовары» киевскому «Динамо» (2:4), одесскому «Черноморцу» (0:2) и житомирскому «Полесью» (0:2).

«Шахтер» и воссозданная «Оболонь» встречались только один раз. В 1/16 финала Кубка Украины-2014/2015 «Шахтер» победил со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Оболонь», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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