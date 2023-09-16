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16 сентября 2023, 22:28 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:29
233
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Наши футболисты думали уже о следующей игре»

Главный тренер «Шахтера» – о победе над «Оболонью»

16 сентября 2023, 22:28 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:29
233
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Наши футболисты думали уже о следующей игре»
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен дал свою оценку игре с «Оболонью» (1:0).

- Мистер, поздравляем с победой! Что можете сказать о матче в целом?
- До игры мы хотели не тратить много сил, поэтому планировали начать очень агрессивно и создать много моментов в стартовом отрезке. Но в первые 15 минут это не удавалось сделать: был медленный темп, мяч не так быстро ходил между игроками. К концу первого тайма мы все же имели шансы забить, но не так аккуратно действовали в завершении атак.

- Почему не удалось сразу воспользоваться проблемой «Оболони» с удалением игрока?
- Считаю, нашей проблемой было то, что футболисты думали уже о следующей игре. Они хотели показать свою хорошую форму, содержательную игру, чтобы вдохновить друг друга, но хорошей игры не получилось. И еще раз акцентирую на голевых моментах: мы должны использовать их как можно раньше еще в первом тайме, чтобы можно было раньше заменить игроков и оставить им силы для следующей игры.

- Относительно моментов. Почему вашей команде было так трудно пройти оборону «Оболони» и в чем причина плохой реализации?
- Думаю, проблема в недостаточной концентрации до завершения эпизода и в том, что при низком темпе игры футболисты начинают медленно думать. Я хотел бы, чтобы они быстрее принимали решения – играли или на фланги, или через пас, чтобы держали темп командных движений, а соперник должен все время следить за нашей игрой. Именно так мы будем создавать больше моментов и будет больше концентрации в штрафной площади в завершающей фазе.

- Автором победного гола стал Егор Назарина. О чем вы с ним общались перед матчем?
- Я доволен игрой и тренировочным процессом Назарины в последние недели. Он также хорошо выглядел в сборной. Но Егор играл в предыдущем матче, поэтому сегодня я на этой позиции дал шанс Судакову. Я объяснил это Назарине, сказал, что доволен тем, как он работает, и что для меня он является футболистом, на которого я всегда могу рассчитывать. И он помог команде, когда вышел на поле и забил хороший гол.

- Сегодня дебютировал Артур Рудько. Почему среди вратарей выбрали именно его?
- Это наше решение. Мы брали опытного голкипера для таких моментов, хотя и не рассчитывали его настолько быстро использовать, но так сложилась ситуация, и я предоставил Артуру шанс. Он сыграл хорошо. Думаю, впервые играть в воротах за «Шахтер» – это нелегко, но он хорошо выучил себя.

- Впереди у «Шахтера» старт в Лиге чемпионов. Какие ожидания?
- О следующей игре будем думать уже сегодня вечером. Посмотрим, как футболисты будут выглядеть на ужине, со всеми поговорим, кто как себя чувствует. И уже завтра утром все начнут готовиться к матчу с «Порту».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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