Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве

В субботу, 16 сентября, «Шахтер» и «Оболонь» встретились в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок на поле стадиона «Арена Львов» завершился минимальной победой донецкого клуба.

ФК «Шахтер»

Обе команды вышли на матч с существенными изменениями в стартовом составе по сравнению с поединками шестого тура. В составе «Оболони» в «основе» вышли только три игрока из начинавших матч против житомирского «Полесья»: Приймак, Черненко и Тарануха. Патрик ван Леувен произвел четыре замены: с первых минут играли Рудько, Лемкин, Ракицкий и Судаков. Не мог главный тренер рассчитывать на травмированных Матвиенко, Гочолеишвили, Траоре, Очеретько, а также дисквалифицированного Бондаренко. Также не было в заявке на матч голкипера Ризныка, который на этой неделе потерял брата - он погиб на войне с РФ.

ФК «Шахтер»

Любопытно, что ворота обеих команд защищали дебютанты этого сезона, но очень опытные дебютанты. Оба – воспитанники киевского «Динамо». Рудько вернулся в Украину после выступлений на Кипре и в Польше. Только в начале сентября голкипер подписал контракт с «Шахтером». Рыбка в первых шести турах уступал место в «основе» Федоровскому. Но на поединок против Шахтера главный тренер «Оболони» Иващенко доверил место в воротах именно опытному голкиперу. 36-летний Рыбка сыграл за «Оболонь» впервые по возвращении в клуб. И именно он был главным действующим лицом в сегодняшнем поединке.

Матч начался в медленном темпе. «Шахтер» неторопливо строил атаки, игроки будто понимали, что рано или поздно добьются успеха. Первый момент был создан на 6-й минуте. Судаков получил мяч в штрафной площадке, положил на газон Лукьянчука и пробил с острого угла - Рыбка ногой отбил мяч. На 17-й минуте Кащуку удалось обыграть Рыбку, но голкипер успел подняться и перехватить навес, который игрок «Шахтера» выполнил почти от лицевой линии. На 23-й минуте Рыбка забрал мяч в ногах у Конопли, а через семь минут Зубков попал в штангу ударом из-за пределов штрафной.

На 33-й минуте «Оболонь» осталась в меньшинстве после того, как Вовкун получил второе предупреждение. «Оболонь» сразу закрыл киевлян на их половине поля. Моменты возникали один за другим. Рыбка уверенно действовал как на линии ворот, так и на перехватах. Особенно опасен был удар Ракицкого с близкого расстояния, но голкипер успел среагировать и отбить мяч.

ФК «Шахтер»

Сразу после перерыва опасный момент создали футболисты «Оболони». Да еще какой! После отскока Лукьянчук мощно пробил с линии штрафной, мяч попал в перекладину, полетел вниз, но линию ворот не пересек.

«Шахтер» мгновенно ответил двумя моментами. Сначала «Оболонь» была спасена благодаря стойке ворот. Во втором моменте Мединский вынес мяч с линии ворот после удара головой в исполнении Сикана.

На 54-й минуте киевский клуб чуть не получил пенальти в свои ворота. Степаненко пробил из-за пределов штрафной, капитан «Оболони» Черненко в падении заблокировал удар, но мяч угодил ему в руку. Сначала VAR проверял момент, затем главный арбитр Балакин лично пошел просматривать видеоповтор. Пенальти он не назначил. По-видимому, расценил игру рукой как непреднамеренную.

Футболисты донецкого клуба продолжали давить, почти все время игра проходила на половине поля «Оболони». Несколько опасных ударов нанес Конопля. На 67-й минуте Рыбка в очередной раз спас свою команду после удара Криськива с близкого расстояния. Кстати, классный пас пяткой на Криськив отдал Зубков.

ФК «Шахтер»

На 70-й минуте мяч оказался в воротах «Шахтера». Краснопир вышел один на один с Рудьком и пробил в угол ворот. Арбитр гол не засчитал, поскольку нападающий «Оболони» находился в офсайде.

На 77-й минуте подопечные Патрика ван Леувана забили гол. Они долго пасовались на подступах к штрафной, будто разыгрывали численное большинство, как в хоккее. На удар вывели Назарину, который мощно пробил. Рыбка с ударом не справился, еще и рикошет от партнера по команде несколько помешал голкиперу.

В оставшиеся до финального свистка минуты «Шахтер» создал еще один опасный момент: Келси на дальней стойке не дотянулся до мяча после прострела от Невертона. У игроков «Оболони» возможожностей сравнять счет не было. После финального свистка они снова, как и две недели назад в Житомире, были недовольны судейством.

«Шахтер» одержал 660 победу в чемпионатах Украины. «Горняки» продолжили свою голевую серию до 36 матчей, в которых нанесли 84 результативных удара. Игроки Оболони четвертый матч подряд не смогли отличиться в воротах соперников.

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Шахтер» – «Оболонь» – 1:0

Назарина (77)

Степаненко (63), Лемкин (68) – Вовкун (25), Тарануха (32), Рыбка (90+4), Приймак (90+4).

Вовкун (33, второе предупреждение).

«Шахтер»: Рудько – Лемкин, Степаненко (Назарина, 68), Криськив (Эгиналду, 74), Судаков, Зубков (Вьюнник, 68), Сикан (Келси, 58), Азаров, Конопля, Ракицкий, Кащук (Невертон, 58).

«Оболонь»: Рыбка – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Мединский (Нагиев, 89), Черненко (Карась, 72), Дубко, Косовский (Осман, 85), Суханов (Груша, 46), Тарануха (Краснопир, 46).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Арена-Львов» (Львов).

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Назарина - 6.5, Эгиналду - 5.5, Вьюнник - 5.5, Келси - 5.5, Невертон - 5.5.

«Оболонь» (замены): Краснопир - 5.5, Груша - 6.0, Карась - 5.5, Нагиєв - б/о, Осман - б/о.

ШАХТЕР – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА