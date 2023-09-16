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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
16.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 18:57 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:13
3368
41

Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве

Киевский клуб две трети матча играл вдесятером

16 сентября 2023, 18:57 | Обновлено 16 сентября 2023, 20:13
3368
41
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
ФК «Шахтер»

В субботу, 16 сентября, «Шахтер» и «Оболонь» встретились в матче седьмого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок на поле стадиона «Арена Львов» завершился минимальной победой донецкого клуба.

ФК «Шахтер»

Обе команды вышли на матч с существенными изменениями в стартовом составе по сравнению с поединками шестого тура. В составе «Оболони» в «основе» вышли только три игрока из начинавших матч против житомирского «Полесья»: Приймак, Черненко и Тарануха. Патрик ван Леувен произвел четыре замены: с первых минут играли Рудько, Лемкин, Ракицкий и Судаков. Не мог главный тренер рассчитывать на травмированных Матвиенко, Гочолеишвили, Траоре, Очеретько, а также дисквалифицированного Бондаренко. Также не было в заявке на матч голкипера Ризныка, который на этой неделе потерял брата - он погиб на войне с РФ.

ФК «Шахтер»

Любопытно, что ворота обеих команд защищали дебютанты этого сезона, но очень опытные дебютанты. Оба – воспитанники киевского «Динамо». Рудько вернулся в Украину после выступлений на Кипре и в Польше. Только в начале сентября голкипер подписал контракт с «Шахтером». Рыбка в первых шести турах уступал место в «основе» Федоровскому. Но на поединок против Шахтера главный тренер «Оболони» Иващенко доверил место в воротах именно опытному голкиперу. 36-летний Рыбка сыграл за «Оболонь» впервые по возвращении в клуб. И именно он был главным действующим лицом в сегодняшнем поединке.

Матч начался в медленном темпе. «Шахтер» неторопливо строил атаки, игроки будто понимали, что рано или поздно добьются успеха. Первый момент был создан на 6-й минуте. Судаков получил мяч в штрафной площадке, положил на газон Лукьянчука и пробил с острого угла - Рыбка ногой отбил мяч. На 17-й минуте Кащуку удалось обыграть Рыбку, но голкипер успел подняться и перехватить навес, который игрок «Шахтера» выполнил почти от лицевой линии. На 23-й минуте Рыбка забрал мяч в ногах у Конопли, а через семь минут Зубков попал в штангу ударом из-за пределов штрафной.

На 33-й минуте «Оболонь» осталась в меньшинстве после того, как Вовкун получил второе предупреждение. «Оболонь» сразу закрыл киевлян на их половине поля. Моменты возникали один за другим. Рыбка уверенно действовал как на линии ворот, так и на перехватах. Особенно опасен был удар Ракицкого с близкого расстояния, но голкипер успел среагировать и отбить мяч.

ФК «Шахтер»

Сразу после перерыва опасный момент создали футболисты «Оболони». Да еще какой! После отскока Лукьянчук мощно пробил с линии штрафной, мяч попал в перекладину, полетел вниз, но линию ворот не пересек.

«Шахтер» мгновенно ответил двумя моментами. Сначала «Оболонь» была спасена благодаря стойке ворот. Во втором моменте Мединский вынес мяч с линии ворот после удара головой в исполнении Сикана.

На 54-й минуте киевский клуб чуть не получил пенальти в свои ворота. Степаненко пробил из-за пределов штрафной, капитан «Оболони» Черненко в падении заблокировал удар, но мяч угодил ему в руку. Сначала VAR проверял момент, затем главный арбитр Балакин лично пошел просматривать видеоповтор. Пенальти он не назначил. По-видимому, расценил игру рукой как непреднамеренную.

Футболисты донецкого клуба продолжали давить, почти все время игра проходила на половине поля «Оболони». Несколько опасных ударов нанес Конопля. На 67-й минуте Рыбка в очередной раз спас свою команду после удара Криськива с близкого расстояния. Кстати, классный пас пяткой на Криськив отдал Зубков.

ФК «Шахтер»

На 70-й минуте мяч оказался в воротах «Шахтера». Краснопир вышел один на один с Рудьком и пробил в угол ворот. Арбитр гол не засчитал, поскольку нападающий «Оболони» находился в офсайде.

На 77-й минуте подопечные Патрика ван Леувана забили гол. Они долго пасовались на подступах к штрафной, будто разыгрывали численное большинство, как в хоккее. На удар вывели Назарину, который мощно пробил. Рыбка с ударом не справился, еще и рикошет от партнера по команде несколько помешал голкиперу.

В оставшиеся до финального свистка минуты «Шахтер» создал еще один опасный момент: Келси на дальней стойке не дотянулся до мяча после прострела от Невертона. У игроков «Оболони» возможожностей сравнять счет не было. После финального свистка они снова, как и две недели назад в Житомире, были недовольны судейством.

«Шахтер» одержал 660 победу в чемпионатах Украины. «Горняки» продолжили свою голевую серию до 36 матчей, в которых нанесли 84 результативных удара. Игроки Оболони четвертый матч подряд не смогли отличиться в воротах соперников.

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Шахтер» – «Оболонь» – 1:0

Назарина (77)

Степаненко (63), Лемкин (68) – Вовкун (25), Тарануха (32), Рыбка (90+4), Приймак (90+4).

Вовкун (33, второе предупреждение).

«Шахтер»: Рудько – Лемкин, Степаненко (Назарина, 68), Криськив (Эгиналду, 74), Судаков, Зубков (Вьюнник, 68), Сикан (Келси, 58), Азаров, Конопля, Ракицкий, Кащук (Невертон, 58).

«Оболонь»: Рыбка – Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Мединский (Нагиев, 89), Черненко (Карась, 72), Дубко, Косовский (Осман, 85), Суханов (Груша, 46), Тарануха (Краснопир, 46).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: «Арена-Львов» (Львов).

Наши оценки:

«Шахтер» (замены): Назарина - 6.5, Эгиналду - 5.5, Вьюнник - 5.5, Келси - 5.5, Невертон - 5.5.

«Оболонь» (замены): Краснопир - 5.5, Груша - 6.0, Карась - 5.5, Нагиєв - б/о, Осман - б/о.

ШАХТЕР – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Шахтер - Оболонь отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 41
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Alexander Киев
Молодці! Навіть не дивлячись на чистий пенальті, який не поставили у ворота Оболоні, Шахтар зумів дотиснути. 
Без травм закінчили матч, дали відпочити і гравцям основи. Це вже +
Далі Ліга Чемпіонів!  тримаємо кулаки за нашу найтитулованішу команду України та віримо що зможуть наші гірники показати гарну гру
Вся Україна за Шахтар!
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+5
Показать Скрыть 12 ответов
AK.228
Тяжко-важко але перемога
Молодці!!👍
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+3
Злий Глобинець
Не "фонтан", але перемога є перемога. Заслужена! Трохи не пощастило гірникам із реалізацією моментів.  Та і пенальті скоріше був, ніж не було. Непогано, до речі, зіграв Рудько, якого всі вже охрестили безнадійним лавочником.
Бажаємо нашому представнику достойно зіграти в Лізі Європейських Чемпіонів. На гру з Порту, звісно, вийде дещо інший склад. Свіжіший, креативніший і мотивованіший. А оскільки Порту зараз теж не вражає своєю грою, то насмілюсь побажати Шахтарю тільки перемоги у матчі з португальцями!
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+2
avk2307
11 проти 10 ти  на протязі 60 ти хвилин і практично нічого не створили такого суттєвого.
Все по сценарію минулого року, мінімальні перемоги на фарті за невелико допомоги зовні.
Але з Порто я вважаю після перегляду вчорашньої гри цієї команди шанси є.
Порто по суті вчора проти місцевої "оболоні з таким самим рахунком зіграв. Але правда в рівних складах...
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+1
Fitness.sports
Стали известны рейтинги всех украинских футболистов в новом футбольном симуляторе EA Sports FC 24. Самый высокий общий показатель вингеров
«
Жироны» Виктор Цыганков – 82
. Тарас Степаненко (Шахтер) – 78;
3-4. Руслан Малиновский («Дженоа») – 78;
5-7. Ярослав Ракицкий («Шахтер») – 77;
5-7. Николай Шапаренко («Динамо») – 77;
5-7. Анатолий Трубин («Бенфика») – 77;
8-9. Виталий Буяльский («Динамо») – 76;
8-9. Николай Матвиенко («Шахтер») – 76;
По 75 имеют Артем Бондаренко («Шахтер»), Георгий Бущан («Динамо»), Михаил Мудрик («Челси»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Георгий Судаков («Шахтер»), Сергей Сидорчук («Вестерло»), Андрей Ярмоленко («Динамо»).
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Summertime
 Там не одна Рыбка металась в автобусе.   Ещё Тарануха, Краснопир и Карась.)   Токая судьба у пивоваров.  Но в Житомире то было в 100 раз обидней!   Красная и сразу 2-е банки.
 И хоть автобус,  но на стрёме всё время кто то торчал.  Так Краснопир посадил на горчицу Тараса и Лемкина.   Он же с обалденного офсайда побежал и забил.    Без карточки! как дали Келси в Минае.  Но сделал то верно.  А вдруг?   В таких случаях рекомендуется забивать мяч в сетку.)
 Патрик как  из гранита.   Навыпускал каких то Васек да гамов, которым ещё паспорта не дали на их родине.   И как так и надо.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Віктор Коробка
Перемогу вигризли, молодці, але гра бажає бути кращою. Швидкості нема, пресингу нема, взаєморозуміння на дуже низькому рівні. Важко буде в ЛЧ + чемпіонат + кубок.
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0
Iigor6583
Що ж шахта буде робити в ЛЧ з такою беззубою грою? 
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-3
Показать Скрыть 3 ответа
Лига конференций очень сильна для динамо
Чемпион на изи обыграл пивоваров. Ждём положительного результата с  Порту в ЛЧ,кто знает в четверг динама играет в ЛК или даже туда не прошли ? 
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-3
Показать Скрыть 6 ответов
Фанькин кот
Где бот Фаня, где? Скоко можно бухать и такие важные матчи пропускать? Может хоть к понедельнику, к матчу его любимой динамки с Ворсклой, протрезвеет?
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-4
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wojsergivan
Когда наконец судьи купленные ахметовым будут сидеть смотреть противно на эти судейства кротов????????
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-9
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