Победа 6:0. Шахтер провел спарринг с командой из Ивано-Франковской области

11 сентября на «Арене Львов» чемпион Украины «Шахтер», воспользовавшись паузой в клубном календаре, вызванной международными матчами, провел спарринг с командой «Blago-Юность» из села Верхняя Ивано-Франковской области.

«Горняки» добыли убедительную победу над оппонентом со счетом 6:0. Голами в стане донецкой команды отличились Келси (дубль), Эгиналду (дубль), Бондаренко и Янович.

Ближайший официальный матч команда Патрика ван Леувена проведе 16 сентября против «Оболони» в рамках 7-го тура УПЛ.

Шахтер - Blago-Юность 6:0

Голы: Келси, 11, 45, Егиналду, 38, 58, Бондаренко, 66, Янович, 78

Шахтер: Рудько (Пузанков, 63), Мироши (Огарков, 63), Ракицкий (Козик, 63), Глущенко (Удод, 63), Топалов, Бондаренко, Кастильо (Цуканов, 63), Крыськив (Очеретько, 46), Невертон (Кащук, 63), Егиналду (Янович, 63), Келси (Сикан, 63)