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  4. Победа 6:0. Шахтер провел спарринг с командой из Ивано-Франковской области
Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 18:33 |
910
1

Победа 6:0. Шахтер провел спарринг с командой из Ивано-Франковской области

«Blago-Юность» не смогла составить серьезной конкуренции «горнякам»

11 сентября 2023, 18:33 |
910
1
Победа 6:0. Шахтер провел спарринг с командой из Ивано-Франковской области
shakhtar.com

11 сентября на «Арене Львов» чемпион Украины «Шахтер», воспользовавшись паузой в клубном календаре, вызванной международными матчами, провел спарринг с командой «Blago-Юность» из села Верхняя Ивано-Франковской области.

«Горняки» добыли убедительную победу над оппонентом со счетом 6:0. Голами в стане донецкой команды отличились Келси (дубль), Эгиналду (дубль), Бондаренко и Янович.

Ближайший официальный матч команда Патрика ван Леувена проведе 16 сентября против «Оболони» в рамках 7-го тура УПЛ.

Шахтер - Blago-Юность 6:0
Голы: Келси, 11, 45, Егиналду, 38, 58, Бондаренко, 66, Янович, 78

Шахтер: Рудько (Пузанков, 63), Мироши (Огарков, 63), Ракицкий (Козик, 63), Глущенко (Удод, 63), Топалов, Бондаренко, Кастильо (Цуканов, 63), Крыськив (Очеретько, 46), Невертон (Кащук, 63), Егиналду (Янович, 63), Келси (Сикан, 63)

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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CheMP
я понимаю,что матч ничего незначащий,и интерес представляет только обкатка Шахты,но можно было отдать дань уважения (минуту славы) «Blago-Юности» и прописать их состав? всё же парни старались,уверен и глаза горели 
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