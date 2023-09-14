Седьмой тур украинской Премьер-Лиги откроет поединок харьковского «Металлиста 1925» и луганской «Зари». Игра пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег», который обе команды в нынешнем сезоне используют в качестве домашнего. На этот раз хозяевами поля будут считаться харьковчане. Перед очной встречей «Металлист 1925» занимает 9 место, имея в своем активе 7 очков, а у «Зари» пока 5 очков и 12 место в турнирной таблице. Добавим, что предстоящие соперники провели по 5 матчей. А еще изюминкой этого противостояния станет тот факт, что «Зарей» будет руководить (хотя пока еще не официально) Валерий Кривенцов, который год назад вынужден был уйти из «Металлиста 1925», уступив свое место Эдмару.

Металлист 1925

После неудачного старта в новом чемпионате, когда подопечные Эдмара потерпели два поражения, «Металлист 1925» провел четыре матча (с учетом кубкового), в которых одержал 3 победы и 1 раз сыграл вничью. При этом харьковский клуб сейчас находится в тройке лучших (вместе с «Полесьем» и «Рухом») по числу пропущенных голов (4). А вот ворота соперников харьковчане поражают не часто – все те же 4 мяча и это один из худших показателей в лиге.

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В период вынужденной паузы в чемпионате «Металлист 1925» планировал сыграть с «Александрией», однако контрольный матч не состоялся, так как, по словам самого наставника, в харьковской команде было много травмированных игроков и надо было больше внимания уделить восстановлению футболистов. А еще Эдмар сказал о том, что его подопечные в этой игре будут стремиться показать свой футбол и постараются добиться победы.

Из-за дисквалификации игру с «Зарей» пропустит опытный полузащитник Ярослав Мартынюк. Впрочем, в распоряжении тренерского штаба его есть кем заменить. Кроме того, вполне возможно, что в предстоящем поединке сыграет за «Металлист 1925» известный в Украине форвард Андрей Борячук. В прошлом сезоне он уже выступал за харьковчан, забив 3 гола, и вот снова оказался в этом клубе.

Заря

Для луганской команды это будет первый матч в нынешнем сезоне в Премьер-Лиге после ухода Ненада Лалатовича. И хотя нового главного тренера официально еще не представили, все уже знают, что готовил игроков к матчу с «Металлистом 1925» Валерий Кривенцов. Самое интересное, что еще год назад этот наставник стоял у руля харьковского клуба, поэтому многие из нынешних футболистов соперников ему хорошо знакомы.

Уже под руководством Кривенцова «Заря» в минувшее воскресенье провела товарищеский матч с «Колосом» в Ковалевке и проиграла со счетом 1:3. Единственный гол у гостей с пенальти забил Иван Головкин.

А еще встреча с «Металлистом 1925» станет для «Зари» генеральной репетицией перед стартом в групповом этапе Лиги Конференций. 21 сентября в польском городе Люблин луганские футболисты сыграют свой первый матч с бельгийским клубом «Гент».

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги «Металлист 1925» и «Заря» провели три матча и все три выиграла луганская команда с общей разницей мячей 12-1. Вот и в прошлом сезоне «Заря» выигрывала дважды с одинаковым крупным счетом 3:0. В первом круге в Киеве на НСК «Олимпийский» (голы забили Чурко, Нагнойный и Имереков), а во втором круге на другом киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Здесь отличились Шахов, Н.Русин и Герреро.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Курило, Безуглый, Червак, Габелок, Кравченко, Русин, Дмитренко, Юсов, Сидоров

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Дришлюк, Джордан, Батагов, Кирюханцев, Хахлев, Волошин, Антюх, Алефиренко, Герреро

Прогноз на противостояние:

Учитывая то обстоятельство, что «Заря» сейчас далека от идеального состояния, явным фаворитом в этом матче ее считать нельзя. С другой стороны, команда при новом тренере, как правило, стремиться проявить себя с самой лучшей стороны. И все же поставим на ничью 1:1.

15 сентября, пятница