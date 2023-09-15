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Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.09.2023 18:30 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 15 сентября 2023, 22:24
392
0

Металлист 1925 – Заря – 2:1. Как вмешался VAR. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Украинской Пермьер-лиги

15 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 15 сентября 2023, 22:24
392
0
Металлист 1925 – Заря – 2:1. Как вмешался VAR. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 15 сентября, состоялся поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, где встречались луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925».

Решающий гол был забит с пенальти, назначенного арбитром после просмотра видеоповтора.

УПЛ. 7-й тур, 15 сентября

Металлист 1925 Харьков – Заря Луганск – 2:1

Голы: Дмитренко, 6, Борячук, 28 (пен) – Герреро, 17.

Видеообзор матча

События матча

28’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дмитренко (Металлист 1925).
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Источник Sport.ua
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