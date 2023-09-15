В пятницу, 15 сентября, состоялся поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, где встречались луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925».

Решающий гол был забит с пенальти, назначенного арбитром после просмотра видеоповтора.

УПЛ. 7-й тур, 15 сентября

Металлист 1925 Харьков – Заря Луганск – 2:1

Голы: Дмитренко, 6, Борячук, 28 (пен) – Герреро, 17.

Видеообзор матча