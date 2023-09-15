15.09.2023 18:30 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига15 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 15 сентября 2023, 22:24
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Металлист 1925 – Заря – 2:1. Как вмешался VAR. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Украинской Пермьер-лиги
15 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 15 сентября 2023, 22:24
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В пятницу, 15 сентября, состоялся поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, где встречались луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925».
Решающий гол был забит с пенальти, назначенного арбитром после просмотра видеоповтора.
УПЛ. 7-й тур, 15 сентября
Металлист 1925 Харьков – Заря Луганск – 2:1
Голы: Дмитренко, 6, Борячук, 28 (пен) – Герреро, 17.
Видеообзор матча
События матча
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Борячук (Металлист 1925).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дмитренко (Металлист 1925).
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