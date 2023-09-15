Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ГОЛОДЮК: «Мы очень гордимся ребятами»
Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.09.2023 18:30 – FT 2 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 22:09 | Обновлено 15 сентября 2023, 22:36
350
2

Олег ГОЛОДЮК: «Мы очень гордимся ребятами»

Тренер харьковчан поделился впечатлениями после победы против «Зари»

15 сентября 2023, 22:09 | Обновлено 15 сентября 2023, 22:36
350
2
Олег ГОЛОДЮК: «Мы очень гордимся ребятами»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями после победы в 7-м туре УПЛ против луганской «Зари» (2:1).

– Какие эмоции от игры и результата?

– Как и после каждой победы, эмоции положительные. Мы очень гордимся ребятами, за ту игру, которую продемонстрировали. Возможно, второй тайм в нашем исполнении был не такой качественный, как первый. Наверное, у ребят в подсознании было удержать результат. Ничего кроме слов благодарности мы им сегодня не сказали.

–​​​ Дмитренко забил чудесным дальним ударом, ставили ли задачу бить из-за пределов штрафной?

– Мы на этом настаиваем постоянно, все игроки обладают хорошими ударами. К сожалению, не так часто используют свои сильные качества, сегодня Влад отважился на удар и как награда – забил. Ничего не бывает просто так, то, как он начал работать пару недель назад, он держит эту форму. Очень важный игрок для нас, который может в любой момент выручить. Хочется ему пожелать, продолжать в таком же духе.

– Прокомментируйте пропущенный гол от Герреро, можно ли кого-то обвинить индивидуально в том эпизоде?

– Да, там была индивидуальная ошибка. Но мы требуем у ребят играть в комбинационный футбол, это наше требование. Ошибки случаются, очень жаль, что она привела к голу в наши ворота. За эту ошибку, не будем никого делать виновным.

– Во второй тайме сознательно отдали инициативу сопернику?

– Точно – ​​нет! В перерыве был разговор, что впереди тяжёлые 45 минут. Наверное, психология игроков вышла на первый план и у них в уме было удержать счет. Мы пытались со скамейки запасных к ним докричаться... Но мы их понимаем и только можем поблагодарить за сегодняшнюю игру и особенно за результат.

– Что стало ключевым в сегодняшней победе?

– Как и в каждой игре, это наш коллектив.

По теме:
БОРЯЧУК: «Пенальти могу пробить на любой вкус»
Металлист 1925 – Заря – 2:1. Как вмешался VAR. Видео голов и обзор матча
Черноморец – Полесье. Текстовая трансляция матча
Олег Голодюк Металлист 1925 Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Заря пресс-конференция
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»
Футбол | 15 сентября 2023, 15:41 9
БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»
БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»

Хавбек «Динамо» – о матче против «Ворсклы»

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 15 сентября 2023, 00:20 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
Война | 15.09.2023, 12:28
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Футбол | 15.09.2023, 09:00
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук – в старте Вестерло на матч с Антверпеном
Футбол | 15.09.2023, 21:29
Сидорчук – в старте Вестерло на матч с Антверпеном
Сидорчук – в старте Вестерло на матч с Антверпеном
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
John Week
Молодці! На характері і самовідданості і навіть з моментами комбінаційної гри. 
Ответить
0
Олексій Коваль
Ми теж, хлопці молодці!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
13.09.2023, 20:14 10
Теннис
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
13.09.2023, 20:21
Теннис
В УЕФА открыли дело против Петракова
В УЕФА открыли дело против Петракова
15.09.2023, 07:15 9
Футбол
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
13.09.2023, 23:05 8
Футбол
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
14.09.2023, 15:58
Теннис
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
Стал известен тренерский штаб Юрия Максимова в Днепре-1
14.09.2023, 18:11 1
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
14.09.2023, 21:06 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
13.09.2023, 18:28 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем