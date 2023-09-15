Олег ГОЛОДЮК: «Мы очень гордимся ребятами»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями после победы в 7-м туре УПЛ против луганской «Зари» (2:1).

– Какие эмоции от игры и результата?

– Как и после каждой победы, эмоции положительные. Мы очень гордимся ребятами, за ту игру, которую продемонстрировали. Возможно, второй тайм в нашем исполнении был не такой качественный, как первый. Наверное, у ребят в подсознании было удержать результат. Ничего кроме слов благодарности мы им сегодня не сказали.

–​​​ Дмитренко забил чудесным дальним ударом, ставили ли задачу бить из-за пределов штрафной?

– Мы на этом настаиваем постоянно, все игроки обладают хорошими ударами. К сожалению, не так часто используют свои сильные качества, сегодня Влад отважился на удар и как награда – забил. Ничего не бывает просто так, то, как он начал работать пару недель назад, он держит эту форму. Очень важный игрок для нас, который может в любой момент выручить. Хочется ему пожелать, продолжать в таком же духе.

– Прокомментируйте пропущенный гол от Герреро, можно ли кого-то обвинить индивидуально в том эпизоде?

– Да, там была индивидуальная ошибка. Но мы требуем у ребят играть в комбинационный футбол, это наше требование. Ошибки случаются, очень жаль, что она привела к голу в наши ворота. За эту ошибку, не будем никого делать виновным.

– Во второй тайме сознательно отдали инициативу сопернику?

– Точно – ​​нет! В перерыве был разговор, что впереди тяжёлые 45 минут. Наверное, психология игроков вышла на первый план и у них в уме было удержать счет. Мы пытались со скамейки запасных к ним докричаться... Но мы их понимаем и только можем поблагодарить за сегодняшнюю игру и особенно за результат.

– Что стало ключевым в сегодняшней победе?

– Как и в каждой игре, это наш коллектив.