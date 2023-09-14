В пятницу, 15 сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925». Начало матча на стадионе «Левый берег» (урочище «Млиново», Киевская область) назначено на 18:30.

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«Металлист 1925» начал сезон с двух поражений подряд. Харьковская команда уступила донецкому «Шахтеру» и ФК «Александрия». Следующие три матча подопечные Эдмара провели намного лучше: минимальные победы над «Минаем» и черкасским ЛНЗ, а также ничья с львовским «Рухом» - одним их лидеров чемпионата.

«Заря» после отличного выступления во втором круге прошлого чемпиона в нынешнем сезоне не радует своих поклонников. В пяти матчах луганский клуб одержал одну победу, дважды сыграл вничью и дважды проиграл. Клуб покинул главный тренер Ненад Лалатович, который в межсезонье пришел на смену Патрику ван Леувену. На матч с «Металлистом 1925» команда выйдет под руководством нового главного тренера – Валерия Кривенцова. Кстати, еще год назад этот наставник стоял у руля харьковского клуба.

В УПЛ «Металлист 1925» и «Заря» встречались трижды. Во всех поединках сильнее был луганский клуб. Во втором круге прошлого чемпионата «Заря» разгромила «1925-х» со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Заря», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.