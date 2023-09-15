Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю

В пятницу, 15 сентября, состоялся поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и харьковский «Металлист 1925». Решающий гол был забит с пенальти, который арбитр назначил после просмотра видеоповтора.

Сентябрьская международная пауза подошла к своему завершению, поэтому мы в достаточно быстром темпе должны были мысленно возвращаться к уровню клубных соревнований в национальных чемпионатах. А здесь в рамках украинской Премьер-лиги команды уже успели отыграть шесть туров, итоги которых совсем не для каждого коллектива оказались утешительными. В частности, луганская «Заря» формально успела сменить уже трех специалистов на посту главного тренера, поэтому к ней было едва ли не самое пристальное внимание в этот уикенд.

И именно с гостевого матча «мужиков» против харьковского «Металлиста 1925» на поле стадиона «Левый берег» мы и должны были начинать свое повествование о седьмом туре национального первенства. Во главе «Зари» на этот раз впервые в официальной игре работал Валерий Кривенцов, однако ни официального объявления о его назначении на эту должность, ни хотя бы соответствующего статуса в протоколе, мы так и не дождались. Номинальные хозяева арены на подобное развитие событий смотрели кое в чем с удивлением, потому что позиции дуэта Эдмара и Олега Голодюка выглядели более уверенными, несмотря на неудачное начало сезона и угрозу исчезновения клуба с футбольной карты страны.

Но пока у «Металлиста 1925» все довольно спокойно, а клуб даже начал делать качественные новые подписания и пытается играть во вполне уверенный футбол, на что указывали первые минуты отчетного противостояния. Владиславу Дмитренко не понадобилось много времени для того, чтобы дальним выстрелом из зоны перед чужой штрафной в левый нижний угол огорчить Тубраевского впервые в этой встрече в завершение молниеносной атаки.

Однако тогда игра только начинала набирать обороты, поэтому вполне естественно, что и реакция от «Зари» не заставила себя долго ждать. А когда соперники еще и откровенно привозят момент у собственных владений, то нападающему уровня Эдуардо Герреро было не грех этим воспользоваться. Викентий Волошин тем временем записал на свой счет очередное результативное действие в сезоне в виде голевой передачи.

В общем, рисунок игры был понятен – команда Кривенцова пытается поймать соперников на ошибках во время владения мячом, а те, в свою очередь, отвечают быстрыми переходами к наступательным действиям через длинные передачи. Ничего необычного, если бы не момент на 26 минуте, когда Антюх неудачно пришел на помощь партнерам во время стандартного положения у соперников, и сыграл рукой на правом фланге штрафной в борьбе против Безуглого. Момент был сложный, но VAR помог арбитрам разобраться.

Андрей Борячук тем временем пробил с пенальти в правый нижний угол, чем отметил свое возвращение в харьковский коллектив. Антюх вместо этого всячески пытался компенсировать свое неудачное действие, но только один его дальний удар в первом тайме действительно стоил внимания – выстрел на 31 минуте, сразу после второго гола, в левый каркас чужих ворот. «Заря», как и соперники, в целом любила выполнять подобные удары, но большинство из них оказывались неудачными.

Вторая половина игры началась с голевого момента с участием Герреро, однако его удар с центрального входа в штрафную для вратаря соперников был слишком простым. Это указывало нам на то, что гости будут стремиться в дальнейшем отыгрываться, но и по этому поводу по ходу игры к команде Кривенцова возникало немало вопросов. Дошло до того, что нам вообще ничего было сказать о действиях луганчан в атаке до завершающего фрагмента противостояния, и там момент Венделла был лишь одним, похожим на опасность для ворот Мозиля. Футболисты Эдмара лишили очков своего бывшего главного тренера.

В следующем туре харьковский «Металлист 1925» сыграет домашний матч против ковалевского «Колоса», а луганская «Заря» будет принимать днепровский «Днепр-1».

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Металлист 1925» – «Заря» – 2:1

Дмитренко (6), Борячук (28) – Герреро (17).

Вачиберадзе (62), Чирук (77), Мозиль (90+4) – Мишнев (30), Нагнойный (68), Венделл (84), Снурніцин (86).

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Курило, Червак, Безуглый, Габелок, Р. Русин (Ари, 69), А. Ткачук (Фарина, 69), Чирук (Игорь, 79), Дмитренко, Борячук (Вачиберадзе, 59).

«Заря»: Турбаевский, Батагов (Снурницын, 56), Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцик, Мишнев (Чурко, 72), В. Волошин (Нагнойный, 46), Антюх, Д. Алефиренко (Венделл, 72), Герреро.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Левый берег» (урочище «Млиновое», Киевская область).

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Ари - 5.5, Фарина - 5.5, Вачиберадзе - 5.5, Игорь - б/о.

«Заря» (замены): Снурницын - 5.0, Чурко - 5.5, Нагнойный - 5.5, Венделл - 5.0.

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ЗАРЯ. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА