ЭДМАР: «Надо уважать соперников в любой ситуации»

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» Эдмар рассказал о том, как команда готовится к матчу с «Зарей», объяснил дополнительные плюсы и минусы этого поединка и возможные тактические изменения в команде:

– «Заря» в прошлом сезоне до последнего тура боролась за серебряные медали чемпионата. В этом сезоне команда не так уверенно начала сезон и в турнирной таблице за спиной «Металлиста 1925». Поэтому, по вашему мнению, кто является фаворитом этого матча – «Металлист 1925» или «Заря»?

– Сейчас так нельзя сказать. Особенно в чемпионате Украины, где почти все команды могут победить и потерять очки в любом матче, создать неожиданность. Поэтому «Заря» всегда будет «Зарей». Надо уважать соперников в любой ситуации. Мы готовимся очень серьезно к этому противостоянию, изучаем соперника. Ближе к матчу уже будем готовы.

– К этой игре «Зарю» уже готовил Валерий Кривенцов, который возглавлял «Металлист 1925» до того как с командой начали работать вы и Олег Голодюк. Добавляет ли это факт дополнительной принципиальности и ответственности этому матчу?

– С обеих сторон есть плюсы, потому что ребята, которые играли под руководством Валерия Сергеевича [Кривенцова] знают его хорошо. То же самое и он знает наш коллектив изнутри. Почти все ребята с ним работали. Поэтому всегда есть плюсы и минусы в этой ситуации.

– Была международная павза. Как готовились в этот период или сильно помешало команде, что не удалось сыграть контрольный матч на выходных?

– Да, мы планировали матч с «Александрией», но так не произошло, потому что у нас много игроков имеют травмы, поэтому мы были вынуждены более осторожно относиться к подготовке, чтобы еще кто-то не сломался.

– Имеете ли представление о том, в какой футбол будет играть «Заря» и как нужно сыграть, чтобы победить ее?

– Как я говорю, мы изучаем соперника, мы будем стараться играть в свою игру, как мы играем в последних матчах, поэтому все увидим. Будем стремиться к победе. Этот победный дух надо удерживать, все время думать наперед.

– В команде появился Борячук, есть Сидоров, Чирук, Юсов также может сыграть на острие атаки. Не думали, не работали в эту международную павзу над тем, чтобы, возможно, отойти от привычной тактической схемы и попробовать сыграть с двумя форвардами, например?

– Это уже более интересный вопрос. В том плане, что тренерский вопрос. Как мы всегда об этом говорим, все футболисты, находящиеся в распоряжении тренерского штаба «Металлиста 1925» мы на всех рассчитываем, все готовятся к игре. Будем разные ситуации рассматривать. Те футболисты, которые будут готовы к игре, тех мы будем ставить. Это наш принцип.

Матч 7-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Заря» состоится в пятницу, 15 сентября, начало – в 18:30 по киевскому времени.