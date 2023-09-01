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Чемпионат Украины
Минай
02.09.2023 13:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 13:55 | Обновлено 01 сентября 2023, 13:56
433
0

Минай – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В пяти предыдущих матчах соперников «Минай» смог взять всего лишь одно очко

01 сентября 2023, 13:55 | Обновлено 01 сентября 2023, 13:56
433
0
Минай – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В 6-м туре украинской Премьер-Лиги в Минае на одноименном стадионе хозяева поля будут принимать донецкий «Шахтер». В турнирной таблице чемпионы Украины сейчас занимают привычную для себя первую строчку (правда, по потерянным очкам они все же уступают львовскому «Руху»), а «Минай» с двумя набранными очками расположился на 15 месте.

Минай

Подопечные Владимира Шарана в новом чемпионате еще не радовали своих болельщиков победами. После двух поражений с крупным счетом от «Динамо» 0:4 и «ЛНЗ» 0:3, они сыграли вничью с «Днепром-1» и «Зарей» (оба раза по 1:1), а в промежутке между ними еще и уступили харьковскому «Металлисту 1925» 0:1.

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Понятно, что и наставник команды, и руководство клуба неудовлетворенны таким стартом в чемпионате, поэтому даже в игре с чемпионами страны футболистам надо думать о положительном результате. Сделать это будет трудно, но все может быть. Ведь сумел же «Верес», который в турнирной таблице еще ниже, отобрать очки у «Шахтера».

Перед предстоящим поединком у «Миная» есть и хорошие новости. Восстановившись после травм, приступили к тренировкам и вернулись в общую группу защитник Богдан Чуев и полузащитник Сергей Панасенко. А еще закарпатский клуб пополнился новым защитником Александром Мельником. В прошлом сезоне он уже выступал в «Минае» на правах аренды, но после ее окончании вернулся в «Александрию». Так что с многими партнерами по команде Мельник хорошо знаком и ему не надо будет много времени на адаптацию.

Шахтер

Главной новостью для горняков на этой неделе, безусловно, стали итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023-2024 годов. Узнав соперников по группе, теперь «Шахтер» может целенаправленно готовиться к предстоящим играм в самом престижном клубном турнире Европы. В том числе и через матчи чемпионата Украины. Поэтому поединок с «Минаем» за две с небольшим недели до старта в еврокубке, конечно же, очень важен и в этом плане.

Что касается непосредственной подготовки к игре в Минае, то подопечные Патрика ван Леувена провели недельный тренировочный цикл на базе спортивного комплекса «Святошин» под Киевом. Игроки работали с хорошим настроением после победы над «Колосом» 2:0 и выполнили большой объем работы.

Из-за дисквалификации не смогут принять участие в матче с «Минаем» Артем Бондаренко и Гиорги Гочелеишвили. Из других футболистов горняки пока не могут рассчитывать на Лассину Траоре, который недавно перенес операцию, Валерия Бондаря, и пока не ясна ситуация с теми, кто уже давно пребывает на больничном. Имеются ввиду Марьян Швед и Иван Петряк. Остальные готовы выйти на поле, в их числе и Дмитрий Чигринский, пропускавший матч с «Колосом» из-за удаления в предыдущей игре

Статистика матчей

Соперники сыграли на уровне Премьер-Лиги 5 матчей. Четыре раза побеждал «Шахтер» и в одном поединке была зафиксирована ничья. Разница мячей 15-3. В прошлом сезоне в первом круге встреча состоялась на «Арене-Львов», хотя хозяевами являлся «Минай». Выиграли горняки 4:1. У победителей забивали Сикан (дважды), Степаненко и Судаков, а у проигравших отличился Воробчак. Во втором круге в Минае снова успеха добился «Шахтер», но более скромно 1:0. Единственный и победный гол был на счету Траоре.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Булеза, Немчанинов, Кравчук, Солдат, Ралюченко, Гечев, Витенчук, Твердохлеб, Вишневский, Одарюк

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Чигринский, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Назарина, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан

Прогноз на противостояние:

Подопечным ван Леувена уже пора показывать футбол, который они должны демонстрировать в Лиге чемпионов. Тем более, что вскоре будет пауза на игры сборных. Да и уступать первое место в турнирной таблице «Шахтер» явно не намерен. «Минай», конечно, окажет сопротивление, но ставим на победу гостей 3:1.

2 сентября, суббота

«Минай» – «Шахтер»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube
МИНАЙ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Прогноз Sport.ua – 1:3
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Шахтер Донецк Минай - Шахтер прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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