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Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 12:00 | Обновлено 30 августа 2023, 12:19
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0

Два игрока Миная вернулись в строй

В минувший уик-энд футболисты не смогли сыграть против «Зари»

30 августа 2023, 12:00 | Обновлено 30 августа 2023, 12:19
73
0
Два игрока Миная вернулись в строй

Как стало известно Sport.ua, защитник Богдан Чуев и полузащитник Сергей Панасенко вернулись в общую группу и готовятся к матчу 6-го тура УПЛ против «Шахтера».

Предыдущий поединок с «Зарей», в котором «Минаю» удалось уйти от поражения (1:1), оба футболиста пропустили: Чуев — из-за пищевого отравления, а Панасенко — из-за проблем с копчиком, на котором образовалась большая гематома после столкновения с соперником в матче 4-го тура с «Металлистом 1925».

После пяти туров чемпионата «Минай» с 2 очками занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

Матч закарпатской команды с «Шахтером» состоится в субботу, 2 сентября. Начало — в 13:00.

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инсайд Минай Сергей Панасенко Богдан Чуев
Источник Sport.ua
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