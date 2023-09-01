В субботу, 2 сентября, «Минай» и «Шахтер» встретятся в матче шестого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится на поле стадиона «Минай» (село Минай Закарпатской области). Начало запланировано на 13:00.

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«Минай» начал этот сезон УПЛ с двух крупных поражений. В первом туре подопечные Владимира Шарана в гостях проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:4. Затем в родных стенах неожиданно разгромно уступили дебютанту высшего дивизиона черкасскому ЛНЗ – 0:3. Также «Минай» проиграл харьковскому «Металлисту 1925» со счетом 0:1. В активе команды из Закарпатья всего два очка. При чем оба были добыты в поединках с участниками еврокубков: «Зарей» и «Днепром-1». В этих матчах зафиксированы ничьи 1:1.

«Шахтер» в первых пяти турах набрал 11 очков. Подопечные Патрика ван Леувена выиграли у «Колоса» (2:0), «Александрии» (2:1) и «Металлиста 1925» (2:1). Не смогли «горняки» обыграть «Верес» (1:1) и «Кривбасс» (3:3). После пятого тура «Шахтер» вышел на первое место в УПЛ. Однако по потерянным очкам он все еще уступает «Руху».

«Минай» и «Шахтер» встречались 5 раз. Донецкий клуб одержал 4 победы. В одном матче была зафиксирована ничья. Разница мячей – 15:3 в пользу «горняков». В прошлом сезоне «Шахтер» выиграл оба матча: 1:0 и 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» - «Шахтер», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.