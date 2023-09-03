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03 сентября 2023, 02:56 | Обновлено 03 сентября 2023, 02:58
79
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Забивали хорошие голы и заслужили такую победу»

Тренер «Шахтера» – об игре с «Минаем»

03 сентября 2023, 02:56 | Обновлено 03 сентября 2023, 02:58
79
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Забивали хорошие голы и заслужили такую победу»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал разгромную победу над «Минаем» (4:1) в 6 туре УПЛ.

– Полагаю, у нас был очень хороший темп на протяжении всей игры. В первом тайме было много моментов, но не удавалось их реализовать, однако во втором все изменилось. Наши футболисты, вышедшие на замену после перерыва, смогли воспользоваться своими случаями, был виден креатив в их действиях, поэтому мы реализовали все голевые моменты. По моему мнению, мы сегодня забивали хорошие голы и полностью заслужили такую победу.

– Не показалось ли вам, что «Минай» во втором тайме заиграл сильнее, но при этом пропустил больше голов? Такой парадокс получился...

– Так, после перерыва соперник начал играть и прессинговать выше, и у нас появилось больше свободных зон в атаке, которые мы и использовали, забив свои голы.

– Учитывая участие в Лиге чемпионов, для вас чемпионат – это бремя или, наоборот, возможность сохранять игровой тонус?

– Конечно, мы все с большим нетерпением ждем еврокубковых матчей, для нас это большая ответственность. Уверены, что хорошо подготовимся и сделаем все, чтобы как можно лучше выступить в Лиге чемпионов, – сказал ван Леувен.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Минай - Шахтер Патрик ван Леувен пресс-конференция
Источник ФК Шахтер Донецк
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