Патрик ван ЛЕУВЕН: «Забивали хорошие голы и заслужили такую победу»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал разгромную победу над «Минаем» (4:1) в 6 туре УПЛ.

– Полагаю, у нас был очень хороший темп на протяжении всей игры. В первом тайме было много моментов, но не удавалось их реализовать, однако во втором все изменилось. Наши футболисты, вышедшие на замену после перерыва, смогли воспользоваться своими случаями, был виден креатив в их действиях, поэтому мы реализовали все голевые моменты. По моему мнению, мы сегодня забивали хорошие голы и полностью заслужили такую победу.



– Не показалось ли вам, что «Минай» во втором тайме заиграл сильнее, но при этом пропустил больше голов? Такой парадокс получился...

– Так, после перерыва соперник начал играть и прессинговать выше, и у нас появилось больше свободных зон в атаке, которые мы и использовали, забив свои голы.



– Учитывая участие в Лиге чемпионов, для вас чемпионат – это бремя или, наоборот, возможность сохранять игровой тонус?

– Конечно, мы все с большим нетерпением ждем еврокубковых матчей, для нас это большая ответственность. Уверены, что хорошо подготовимся и сделаем все, чтобы как можно лучше выступить в Лиге чемпионов, – сказал ван Леувен.