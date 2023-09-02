Выиграли, но снова пропустили. Шахтер разгромил Минай

В субботу, 2 сентября, «Минай» и «Шахтер» встретились в матче шестого тура чемпионата Украины по футболу. Поединок прошел на поле стадиона «Минай» (село Минай Закарпатской области).

По сравнению с матчем предыдущего тура против «Зари» главный тренер «Миная» Владимир Шаран провел две замены. Рогозинский на левом фланге заменил Булезу, который не мог участвовать в сегодняшнем матче, потому что принадлежит «Шахтеру». Вернее, Булеза мог сыграть за достаточно большую финансовую компенсацию. Однако руководство «Миная» решило не платить донецкому клубу. Позицию в центре обороны занял Мельник, ставший на этой неделе полноценным игроком «Минаю» (он играл в прошлом сезоне на правах аренды, а сейчас перешел в закарпатский клуб как свободный агент). Он заменил Солдата. Восстановились после травм защитник Чуев и полузащитник Панасенко. Оба остались на скамейке запасных.

В составе «Шахтера» произошла одна замена в стартовом составе. Вместо удаленного в прошлом матче Гочолеишвили на правый фланг обороны вышел Конопля. Из-за дисквалификации также не мог принять участие в матче Бондаренко. Кроме того, «горняки» пока не могут рассчитывать на недавно перенесшего операцию Лассину Траоре, а также Валерия Бондаря. Давно находятся на больничном Марьян Швед и Иван Петряк. Отметим, что не было в заявке Чигринского, который прошлый матч пропускал из-за дисквалификации.

В первые десять минут игра проходила преимущественно между штрафными площадками. Первый опасный момент возник на 12-й минуте. Кащук из пределов штрафной сделал мягкий навес на линию вратарской. Сикан нанес удар головой – мяч пролетел чуть выше перекладины. На 18-й минуте Бандура спас «Минай» после удара Назарины с близкого расстояния. Еще один сейв Бандура совершил на 31-й минуте, отбив в прыжке удар Зубкова с линии полукруга штрафной площадки.

ФК «Шахтер»

«Шахтеру» было тяжело строить атаки, несмотря на то, что игра почти все время проходила на половине поля ужгородцев. Хозяева поля организованно действовали в обороне. «Минай» встречал «Шахтер» преимущественно на своей половине поля. Поэтому у «горняков» было мало пространства для построения атак.

Хозяева поля совсем редко ходили на половину поля «Шахтера». Было несколько возможностей для контратак, но действовали футболисты несинхронно и теряли мяч. По-видимому, этим были вызваны ранние замены. Владимир Шаран на 42-й минуте полностью сменил игроков правого фланга. Если этот фланг плохо действовал в атаке, то левый фланг «Миная» постоянно проваливался в обороне. Особенно много проблем создавал защитникам хозяев поля Зубков, который был самым активным игроком в первом тайме.

Несмотря на плотную и организованную оборону «Миная» подопечные Патрика ван Леувена все же смогли забить гол в первом тайме. Зубков со штрафного удара с правого фланга закрутил мяч в район вратарской площадки. Там была борьба игроков, после чего мяч отскочил к Матвиенко, который точно пробил примерно с 11-12 метров.

ФК «Шахтер»

Во втором тайме игроки «Миная», вдохновленные речами Шарана в перерыве, заиграли активнее в атаке. На 53-й минуте Твердохлеб на углу штрафной пытался обыграть Коноплю. Защитник «Шахтера» жестко поставил корпус, Твердохлеб врезался лицом в его плечо и упал. Арбитр не зафиксировал нарушение правил.

Благодаря активности «Миная» в нападении «Шахтер» получил гораздо больше пространства на половине поля хозяев. И это не могло не отразиться на счете. На 61-й минуте гости провели результативную контратаку. Крыськив в центре поля протянул мяч вперед и отпасовал направо на Вьюнника. Тот прострелил в штрафную, Кащук переправил мяч в ворота.

На 66-й минуте «Шахтер» забил третий гол. Судаков протянул мяч в штрафную, обыгрался с партнерами, получил пас от Вьюнника (второй ассист Богдана) и пробил в правый от себя угол. Этот гол окончательно решил итог поединка, поскольку два пропущенных гола психологически подавили подопечных Владимира Шарана. Несмотря на это, они все же смогли однажды поразить ворота «Шахтера». После навеса с правого фланга Рогозинский сделал передачу головой на Гуничева (сегодня дебютировал в УПЛ), который также головой переправивший мяч в дальний угол. Козик не смог ему помешать. Однако «горняки» быстро забили четвертый гол: Келси пробил головой после навеса от Кащука, Бандура чудом отразил удар в упор, Вьюнник сыграл на добивании. Отметим удачные замены в исполнении Патрика ван Леувена: Келси, Судаков и Вьюнник активно сыграли в нападении и отличились результативными действиями. Также на замену в конце матча вышел Лемкин. Это дебют игрока молодежной сборной Израиля в УПЛ.

Голевая серия Шахтера длится в УПЛ 35 игр – 83 гола, а на чужом поле – 24 игры и 59 голов. Но больше внимания привлекает тот факт, что «Шахтер» пропустил голы в пяти из шести матчей нынешнего чемпионата. Патрику ван Леувену есть над чем работать перед стартом команды в Лиге чемпионов.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Минай» – «Шахтер» – 1:4

Гуничев (72) – Матвиенко (37), Кащук (62), Судаков (66), Вьюник (78).

Одарюк (50) – Судаков (65), Келси (74), Кастилло (85).

«Минай»: Бандура, Дмитрук (Солдат, 42), Мельник, Кравчук (Панасенко, 77), Немчанинов, Рогозинский, Гечев (Одарюк, 42), Витенчук, Твердохлеб, Вишневский (Гуничев, 60), Ралюченко.

«Шахтер»: Ризнык, Степаненко, Криськив (Кастилло, 79), Зубков (Вьюнник, 46), Сикан (Келси, 62), Азаров, Матвиенко, Конопля, Назарина (Судаков, 62), Козик (Лемкин, 82), Кащук.

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Стадион: «Минай» (село Минай Закарпатской области).

МИНАЙ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА