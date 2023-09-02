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  4. Минай – Шахтер – 1:4. У Вьюнника гол и два ассиста. Обзор матча
Чемпионат Украины
Минай
02.09.2023 13:00 – FT 1 : 4
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 17:14 | Обновлено 02 сентября 2023, 17:47
525
1

Минай – Шахтер – 1:4. У Вьюнника гол и два ассиста. Обзор матча

Уверенная победа лидера чемпионата

02 сентября 2023, 17:14 | Обновлено 02 сентября 2023, 17:47
525
1
Минай – Шахтер – 1:4. У Вьюнника гол и два ассиста. Обзор матча
ФК Шахтер

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Минай» со счетом 4:1. Яркий матч провел Богдан Вьюнник, который забил гол и оформил две результативные передачи.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Шахтер Донецк).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Минай).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Минай Минай - Шахтер Богдан Вьюнник видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Про рахунку 0:1 в ворота Шахти мав бути чистий пеналь, за блокування гравця Минаю. Не гоже суддям так тягнути за вуха чемпіона.
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