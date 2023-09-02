02.09.2023 13:00 – FT 1 : 4
Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 17:14 | Обновлено 02 сентября 2023, 17:47
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Минай – Шахтер – 1:4. У Вьюнника гол и два ассиста. Обзор матча
Уверенная победа лидера чемпионата
02 сентября 2023, 17:14 | Обновлено 02 сентября 2023, 17:47
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«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Минай» со счетом 4:1. Яркий матч провел Богдан Вьюнник, который забил гол и оформил две результативные передачи.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Шахтер Донецк).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Гуничев (Минай).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Про рахунку 0:1 в ворота Шахти мав бути чистий пеналь, за блокування гравця Минаю. Не гоже суддям так тягнути за вуха чемпіона.
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