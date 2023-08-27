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  4. Оболонь – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 13:55 |
119
0

Оболонь – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники впервые встретятся в поединке украинской Премьер-Лиги

27 августа 2023, 13:55 |
119
0
Оболонь – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Оболонь

Пятый тур чемпионата страны в элитном дивизионе завершит игра киевской «Оболони» и криворожского «Кривбасса». Напомним, что столичный клуб является дебютантом Премьер-Лиги, поэтому пути этих команд на столь высоком уровне еще не пересекались.

Оболонь

Подопечные Валерия Иващенко скромно начали чемпионат, набрав в первых трех турах только одно очко. Зато в четвертом туре «Оболонь» сотворила настоящую сенсацию, обыграв в гостях серебряного призера предыдущего сезона «Днепр-1» со счетом 2:1. Пропустив гол в первом тайме, после перерыва усилиями Ростислава Таранухи и Игоря Краснопира пивовары вырвали волевую победу. Именно после этого поражения главный тренер днепрян Александр Кучер подал в отставку.

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Вообще, если посмотреть на состав киевлян, то в нем достаточно много фамилий футболистов, которые еще до недавнего времени не были известны широкому кругу болельщиков. И, наоборот, совсем мало тех, кто уже успел поиграть в Премьер-Лиге. Да и сам наставник только привыкает к выступлению на таком уровне. Кстати, в этом аспекте «Оболонь» явно отличается от «Полесья» и «ЛНЗ», игравших вместе с ней еще весной в турнире рангом ниже, и где достаточно много опытных исполнителей.

Тем не менее, как мы видим, данное обстоятельство не мешает киевскому клубу показывать качественную игру. Да и признанных лидеров украинского футбола они особо не боятся. Вспомним, к примеру, что и с земляками-динамовцами во 2-м туре «Оболонь» на своем родном стадионе долгое время играла на равных, пока с поля не был удален ее игрок Виталий Груша. В итоге хозяева поля тогда уступили 2:4, пропустив два гола с пенальти.

Кривбасс

Криворожцы в предыдущем туре выдали настоящий триллер в домашнем поединке с «Шахтером», завершив его вничью 3:3. Причем по ходу игры «Кривбасс» дважды проигрывал с разницей в два мяча, но сумел уйти от поражения. Даже оставшись в меньшинстве после удаления Дмитрия Хомченовского, футболисты Кривого Рога сумели отстоять свои ворота и не пропустить. Кстати, сам игрок, естественно, получил дисквалификацию и в матче в Киеве участия не примет.

Наверняка подопечные Юрия Вернидуба в предстоящем поединке будут стремиться к тому, чтобы добиться успеха. Это позволит им вклиниться в группу лидеров чемпионата. А, учитывая то, что недавно сам наставник заявил о планах попасть в один еврокубков на следующий сезон, очки для этого надо набирать с самого старта чемпионата.

Вообще для криворожцев это будет третий гостевой матч турнира. В первом из них они проиграли «Александрии» 0:1, а затем на стадионе «Левый берег» Киевской области нанесли поражение «Заре» 3:1. Отметим также, что по количеству забитых мячей (8) «Кривбасс» находится на втором месте, в среднем два раза за игру поражая ворота соперников. А вот с обороной еще не все так гладко: 5 пропущенных голов четырех матчах – это многовато.

Статистика матчей

Как мы уже отмечали, в украинской Премьер-Лиге соперники еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский, Нагиев, Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко, Черненко, Мороз, Слободян, Краснопер, Тарануха

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Близниченко, Илич, Задерака, Лунев, Дебелко

Прогноз на противостояние:

Понятно, что «Оболонь» даст настоящий бой «Кривбассу» и игра должна получиться очень упорной. Но все же поставим на гостей, которые, скорее всего, выиграют со счетом 2:1. Как тут не вспомним, что криворожцы в нынешнем чемпионате в среднем забивают по два мяча, а пропускают по одному.

28 августа, понедельник

«Оболонь» – «Кривбасс»
Киев. Стадион «Оболонь-Арена». 19:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ОБОЛОНЬ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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