Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Кривбасс – 0:0. Голевая засуха в жаркую погоду. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Оболонь
28.08.2023 19:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 00:12 | Обновлено 29 августа 2023, 00:20
23
0

Оболонь – Кривбасс – 0:0. Голевая засуха в жаркую погоду. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги

29 августа 2023, 00:12 | Обновлено 29 августа 2023, 00:20
23
0
Оболонь – Кривбасс – 0:0. Голевая засуха в жаркую погоду. Видеообзор матча
УПЛ

В жаркую погоду Оболонь и Кривбасс голов не забивали в матче 5-го тура УПЛ (0:0).

Команды Валерия Иващенко и Юрия Вернидуба смирились с ничьей, потому что погода не позволила играть на максимум.

УПЛ. 5-й тур, 28 августа

Оболонь – Кривбасс – 0:0

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги.

Видеообзор матча

По теме:
ВИДЕО. Два гола в конце игры. Порту чудом вырвал победу у Риу Аве
Юрий ВЕРНИДУБ: «Нам нужно было играть спокойнее»
Дубль Мораты. Атлетико отгрузил 7 мячей в ворота Райо Вальекано
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Кривбасс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защита Алькараса и Свёнтек, напор Джоковича, прощание Изнера и Заневской
Теннис | 28 августа 2023, 07:10 1
Защита Алькараса и Свёнтек, напор Джоковича, прощание Изнера и Заневской
Защита Алькараса и Свёнтек, напор Джоковича, прощание Изнера и Заневской

Превью к US Open 2023

Еще одна потеря. Калинина проиграла Соррибес Тормо в первом раунде US Open
Теннис | 28 августа 2023, 22:14 11
Еще одна потеря. Калинина проиграла Соррибес Тормо в первом раунде US Open
Еще одна потеря. Калинина проиграла Соррибес Тормо в первом раунде US Open

Ангелина уступила испанке в двух близких сетах

ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?
Футбол | 28.08.2023, 23:33
ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?
ВИДЕО. В женском Кубке Украины зафиксирован счет 30:0. Как это было?
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Бокс | 28.08.2023, 09:42
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Катмен Усика: «Пупок – граница. Все, что ниже – удар ниже пояса»
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Футбол | 28.08.2023, 13:41
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 5
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
27.08.2023, 01:03 2
Бокс
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
ДЮБУА: «Это должен быть нокаут. Я попал Усику в живот. Это была заготовка»
28.08.2023, 06:25 19
Бокс
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
27.08.2023, 23:43 18
Футбол
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
Филип Хргович отреагировал на победу Усика над Дюбуа
27.08.2023, 11:40 7
Бокс
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
Едет в Саудовскую Аравию. Салах сегодня покинет Ливерпуль
27.08.2023, 18:09 10
Футбол
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
27.08.2023, 13:31 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем