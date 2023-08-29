Украина. Премьер лига29 августа 2023, 00:12 | Обновлено 29 августа 2023, 00:20
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Оболонь – Кривбасс – 0:0. Голевая засуха в жаркую погоду. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги
29 августа 2023, 00:12 | Обновлено 29 августа 2023, 00:20
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В жаркую погоду Оболонь и Кривбасс голов не забивали в матче 5-го тура УПЛ (0:0).
Команды Валерия Иващенко и Юрия Вернидуба смирились с ничьей, потому что погода не позволила играть на максимум.
УПЛ. 5-й тур, 28 августа
Оболонь – Кривбасс – 0:0
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги.
Видеообзор матча
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