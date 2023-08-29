Оболонь – Кривбасс – 0:0. Голевая засуха в жаркую погоду. Видеообзор матча

В жаркую погоду Оболонь и Кривбасс голов не забивали в матче 5-го тура УПЛ (0:0).

Команды Валерия Иващенко и Юрия Вернидуба смирились с ничьей, потому что погода не позволила играть на максимум.

УПЛ. 5-й тур, 28 августа

Оболонь – Кривбасс – 0:0

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Украинской Премьер-лиги.

Видеообзор матча