В понедельник, 28-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00.

В новом сезоне осталось всего две команды, которые еще не побеждали, и киевская «Оболонь» с прошлых выходных в этот перечень не входит. Победа над «Днепром-1» – это небольшая сенсация от коллектива Валерия Иващенко, но если не развить успех, то затем можно нажить себе немало проблем. А «Кривбасс» Юрия Вернидуба тем временем остановил «Шахтер» (3:3), не проигрывает три матча кряду, и теперь ищет для себя очередной источник трех очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.