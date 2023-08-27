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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 21:33 | Обновлено 27 августа 2023, 21:34
146
0

Оболонь – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

27 августа 2023, 21:33 | Обновлено 27 августа 2023, 21:34
146
0
Оболонь – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В понедельник, 28-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 17:00.

В новом сезоне осталось всего две команды, которые еще не побеждали, и киевская «Оболонь» с прошлых выходных в этот перечень не входит. Победа над «Днепром-1» – это небольшая сенсация от коллектива Валерия Иващенко, но если не развить успех, то затем можно нажить себе немало проблем. А «Кривбасс» Юрия Вернидуба тем временем остановил «Шахтер» (3:3), не проигрывает три матча кряду, и теперь ищет для себя очередной источник трех очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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