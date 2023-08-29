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28.08.2023 19:00 – FT 0 : 0
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Украина. Премьер лига
29 августа 2023, 01:15 | Обновлено 29 августа 2023, 01:40
41
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Нам нужно было играть спокойнее»

Главный тренер «Кривбасса» подытожил матч с «Оболонью»

29 августа 2023, 01:15 | Обновлено 29 августа 2023, 01:40
41
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Нам нужно было играть спокойнее»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч против киевской «Оболони» (0:0) в 5 туре УПЛ на пресс-конференции.

– Ни «Кривбасс», ни «Оболонь» на победу не наиграли. Равный футбол, команды поделили очки. Мы знали, что «Оболонь» – новичок УПЛ. Знали, по какой тактической схеме будет играть соперник. 5-3-2 – как и в последних матчах. Закрываются на своей половине поля: 10 защитников, и очень тяжело такую насыщенную оборону пройти.

У нас было мало моментов: у Лунева, у Задераки, и все, наверное. А «Оболонь» играла длинными передачами, то вправо, то влево. Не хочется обижать соперника, но это то, что я увидел в их исполнении. «Кривбасса» надо было играть спокойнее. В первом тайме было много ошибок, необязательных потерь мяча.

Пять туров прошло. Можно ли делать какие-либо выводы?

– Еще рано. Видите ли, чемпионат у нас непредсказуемый. Уже три тренерские отставки… Радует, что две наши команды уже точно будут в группах еврокубков: «Шахтер» и «Заря». Хотелось бы больше, но имеем то, что имеем. Говорят, чемпионат у нас интересный. Не такой уж интересный. Уровень ниже, чем был раньше. Надо время. Главное, чтобы Украина победила врага. А потом уже можно будет спокойно поговорить о развитии украинского футбола.

Как считаете, погодные условия, а именно жара, сильно повлияли на уровень футбола сегодня?

– А как вы думаете? Кконечно, мы ведь люди. Если бы играли раньше, могли быть проблемы у кого-то со здоровьем. Это мудрое решение. Спасибо ФК «Оболонь» за предложение перенести время начала игры на позже.

Было много диалогов между тренерами команд. Поняли ли друг друга в итоге?

– Всё нормально. Мне просто не нравятся моменты, когда футболист падает и кричит так, как ногу оторвало, а потом через некоторое время поднимается и бежит себе далее. Это не подходит профессиональным игрокам. Футбол – это определенный артистизм, но не настолько. Я приучаю своих футболистов быть мужественными. Благодарю всех вас, и желаю вашей команде дальнейших успехов, – сказал Вернидуб.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Кривбасс пресс-конференция Юрий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
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