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Чемпионат Украины
Оболонь
28.08.2023 19:00 – FT 0 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 20:57 | Обновлено 28 августа 2023, 20:59
222
5

Жара украла футбол. Оболонь и Кривбасс голов не забивали

Команды Иващенко и Вернидуба смирились с ничьей, потому что погода не позволила получить больше

28 августа 2023, 20:57 | Обновлено 28 августа 2023, 20:59
222
5
Жара украла футбол. Оболонь и Кривбасс голов не забивали
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Оболонь» – «Кривбасс» - 0:0

Слободян, 34 – Лунев, 41

«Оболонь»: Федоривский – Вовкун, Карась, Приймак – Прокопенко, Слободян (Чернов, 46), Мороз, Черненко, Мединский – Тарануха (Нагиев, 81), Краснопир (Суханов, 69).

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана, Илич (По, 65) – Лунев (Семотюк, 86), Вакулко (Приходько, 65), Задерака (Кузик, 72) – Устименко (Кожушко, 46).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 8 (4) – 4 (0)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 1 – 1.

ОБОЛОНЬ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Кривбасс отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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Phantom
Монзуль додала 5 хв із яких 3 хв гравці Оболоні валялись на траві, норм так...
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0
Summertime
Большой плюс, что Вернидуб объяснился с Иващенко после  игры прямо у кромки поля.  А то потом бы журналисты размазали тему на неделю.  Ну поорал немного, сын его успокоил.  И расстались по-братски, пиво и руда.
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0
Phantom
Нехай у металургії попрацюють,  спекотно їм, біднесенькі
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-2
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