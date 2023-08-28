Жара украла футбол. Оболонь и Кривбасс голов не забивали
Команды Иващенко и Вернидуба смирились с ничьей, потому что погода не позволила получить больше
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Оболонь» – «Кривбасс» - 0:0
Слободян, 34 – Лунев, 41
«Оболонь»: Федоривский – Вовкун, Карась, Приймак – Прокопенко, Слободян (Чернов, 46), Мороз, Черненко, Мединский – Тарануха (Нагиев, 81), Краснопир (Суханов, 69).
«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана, Илич (По, 65) – Лунев (Семотюк, 86), Вакулко (Приходько, 65), Задерака (Кузик, 72) – Устименко (Кожушко, 46).
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).
Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).
Удары (в створ): 8 (4) – 4 (0)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 1 – 1.
ОБОЛОНЬ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 31°C
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