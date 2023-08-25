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ЛНЗ Черкассы
26.08.2023 15:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 16:20 | Обновлено 25 августа 2023, 16:33
196
0

ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Черкасский клуб проведет свой первый матч под руководством нового наставника Олега Дулуба

25 августа 2023, 16:20 | Обновлено 25 августа 2023, 16:33
196
0
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК ЛНЗ Черкассы

5-й тур чемпионата страны по футболу в Премьер-Лиге откроет поединок дебютанта турнира черкасского «ЛНЗ» и харьковского «Металлиста 1925». Команды являются соседями по турнирной таблице, набрав по 3 очка. Правда харьковчане провели на один матч меньше.

ЛНЗ

Свой стартовый матч в элитном дивизионе тогда еще подопечные Александра Ковпака проиграли дома «Черноморцу» 0:2. Но затем в гостях «ЛНЗ» разгромил «Минай» 3:0 и, казалось, что дальше все пойдет неплохо для новичка Премьер-Лиги. Но два поражения от «Кривбасса» 0:2 и от другого дебютанта «Полесья» 1:2 пошатнули стул, на котором сидел главный тренер. А уже поражение в Кубке Украины от перволиговой «Виктории» из Николаевки Сумской области переполнили чашу терпения руководства «ЛНЗ» и было принято решение об изменении в тренерском штабе.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Клуб возглавил известный в Украине белорусский специалист Олег Дулуб, который в ходе прошлого сезона неожиданно был уволен из ФК «Львов». Кстати, именно после его отставки львовская команда оказалась в глубоком пике, и так не смогла выйти из этого состояния вплоть до окончания чемпионата.

Обычно после таких перестановок футболисты стараются показать себя во всей красе перед новым главным тренером. Тем более, что играть «ЛНЗ» будет на родном стадионе. Посмотрим, насколько это получится у черкасского коллектива.

Металлист 1925

Харьковчане тоже стартовали в новом чемпионате не совсем удачно. Впрочем, первые два соперника у них оказались посильнее, чем у ЛНЗ. В обоих матчах подопечные Эдмара уступали с минимальным преимуществом – «Шахтеру» они проиграли 1:2, а «Александрии» 0:1. Зато когда попался соперник примерно равного уровня «Минай», то здесь «Металлист» 1925» добился победы и тоже с преимуществом в один мяч 1:0 (отличился Владислав Дмитренко).

А уже на этой неделе в 1/16 финала Кубка Украины харьковчане выиграли у клуба первой лиги «Горняк-Спорт» со счетом 3:1. Здесь ворота соперников поразили бразилец Ари Моура, Дмитрий Юсов и тот же Владислав Дмитренко. Интересно, что по сравнению с матчем против «Миная» в стартовом составе вышли 11 новых футболистов. Таким образом, тренерский штаб проверил в деле большое количество игроков, которые не имели достаточной практики. И как сказал в послематчевом интервью один из наставников Олег Голодюк, все они показали, что достойны играть в Премьер-Лиге. «Теперь у нас будет приятная головная боль, кого использовать в чемпионате», - добавил тренер.

Статистика матчей

В официальных играх соперники еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«ЛНЗ»: Пеньков, Савин, Муравский, Лопыренок, Насонов, Хамелюк, Пасич, Олейник, Бойко, Наумец, Прядун

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Е.Ткачук, Капинус, Безуглый, Габелок, Вачиберадзе, А.Ткачук, Русин, Юсов, Сидоров

Прогноз на противостояние:

Как мы уже отмечали, хозяева поля должны играть на подъеме при пристальном взгляде нового наставника. Харьковчане вкусили вкус побед, дважды выигрывая у соперников в чемпионате и Кубке, поэтому наверняка они будут стремиться к тому, чтобы продолжить приятную для себя серию. Поэтому игра, скорее всего, будет очень упорной. Поставим на больший опыт «Металлиста 1925», который может добиться успеха со счетом 2:1.

26 августа, суббота

ЛНЗ – «Металлист 1925»
Черкассы. «Центральный». 15:00
Прямая ТВ-трансляция на платформе Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
ЛНЗ МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр:
Прогноз Sport.ua – 1:2
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 ЛНЗ - Металлист 1925 прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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