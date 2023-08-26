ЛНЗ Черкассы

В субботу, 26-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:00.

Новички УПЛ из Черкасс посреди недели стали сенсационным ньюзмейкером, отправив в отставку главного тренера Александра Ковпака по итогу поражения от сумской «Виктории» в 1/16 финала Кубка Украины. Таким образом можем констатировать, что первоначальный проект ЛНЗ не взлетел, команда проиграла три из четырех матчей на старте чемпионата, и теперь будет браться за голову в матче против коллектива во главе с Эдмаром. «Металлист 1925» уступил в двух стартовых встречах «Шахтеру» и «Александрии», но затем выиграл у «Миная» (1:0), а потом еще и переиграл «Горняк-Спорт» в Кубке, поэтому можно утверждать, что команда оттолкнулась ото дна.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.