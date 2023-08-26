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ЛНЗ Черкассы
26.08.2023 15:00 – FT 0 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 18:35 |
78
0

ЛНЗ – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 5-го тура УПЛ

26 августа 2023, 18:35 |
78
0
ЛНЗ – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК ЛНЗ

В субботу, 26 августа, состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «ЛНЗ» и «Металлист 1925».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

ЛНЗ – «Металлист 1925» – 0:1

Юсов, 45

ЛНЗ: Пеньков – Савин (Норенков, 87), Муравский, Лопыренок (Тарасенко, 86), Насонов – Хамелюк – Пасич (С. Шестаков, 60), Олейник (Тищенко, 61), Бойко (Ныч, 72), Наумец – Прядун.

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 77), Габелок, А. Ткачук (Игор, 66) – Юсов (Дмитренко, 60), Сидоров, Русин (Ременюк, 77).

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
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Источник Sport.ua
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