ЛНЗ Черкассы

ЛНЗ – Металлист 1925 – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 5-го тура УПЛ
В субботу, 26 августа, состоялся матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «ЛНЗ» и «Металлист 1925».
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
ЛНЗ – «Металлист 1925» – 0:1
Юсов, 45
ЛНЗ: Пеньков – Савин (Норенков, 87), Муравский, Лопыренок (Тарасенко, 86), Насонов – Хамелюк – Пасич (С. Шестаков, 60), Олейник (Тищенко, 61), Бойко (Ныч, 72), Наумец – Прядун.
«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 77), Габелок, А. Ткачук (Игор, 66) – Юсов (Дмитренко, 60), Сидоров, Русин (Ременюк, 77).
События матча
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