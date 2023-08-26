Смена тренера не помогла. ЛНЗ минимально уступил Металлисту 1925
Команда Эдмара в то же самое время победила в третьей игре подряд
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
ЛНЗ – «Металлист 1925» - 0:1
Юсов, 45
Хамелюк, 54, Савин, 70, Ныч, 74 – Жичиков, 68
ЛНЗ: Пеньков – Савин (Норенков, 87), Муравский, Лопыренок (Тарасенко, 86), Насонов – Хамелюк – Пасич (С. Шестаков, 60), Олейник (Тищенко, 61), Бойко (Ныч, 72), Наумец – Прядун.
«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 77), Габелок, А. Ткачук (Игор, 66) – Юсов (Дмитренко, 60), Сидоров, Русин (Ременюк, 77).
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).
Стадион: «Центральный» (Черкассы).
Удары (в створ): 12 (4) – 8 (5)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 2 – 1.
ЛНЗ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 29°C
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