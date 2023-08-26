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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
26.08.2023 15:00 – FT 0 : 1
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 16:59 |
305
0

Смена тренера не помогла. ЛНЗ минимально уступил Металлисту 1925

Команда Эдмара в то же самое время победила в третьей игре подряд

26 августа 2023, 16:59 |
305
0
Смена тренера не помогла. ЛНЗ минимально уступил Металлисту 1925
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

ЛНЗ – «Металлист 1925» - 0:1

Юсов, 45

Хамелюк, 54, Савин, 70, Ныч, 74 – Жичиков, 68

ЛНЗ: Пеньков – Савин (Норенков, 87), Муравский, Лопыренок (Тарасенко, 86), Насонов – Хамелюк – Пасич (С. Шестаков, 60), Олейник (Тищенко, 61), Бойко (Ныч, 72), Наумец – Прядун.

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 77), Габелок, А. Ткачук (Игор, 66) – Юсов (Дмитренко, 60), Сидоров, Русин (Ременюк, 77).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 12 (4) – 8 (5)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 2 – 1.

ЛНЗ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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