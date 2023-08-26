Олег ГОЛОДЮК: «Не сказал бы, что это была лучшая игра Металлиста 1925»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал игру коллектива в победном противостоянии с ЛНЗ (1:0) в 5-м туре УПЛ.

– Вы больше контролировали мяч, но долго не удавалось создать моменты у ворот соперников. В чем причина?

– Наверное, это заслуга команды соперника. Игра в завершающей фазе, пожалуй, это не только проблема нашей команды, это проблема любой команды, я считаю. Потому что проходить насыщенную оборону очень трудно. Я бы не сказал, что это была наша лучшая игра, в плане рисунка игры, по самоотдаче - она однозначно одна из лучших. За счет этого, я считаю, и добыли эти три очень важных для нас очка.

– Результативное действие у Сидорова, Юсов продолжает забивать в УПЛ. Довольны действиями нападения команды?

– Мы довольны вратарем, защитой, полузащитой и нападающими.

– ЛНЗ вас удивил, учитывая смену главного тренера?

– Как я говорил перед игрой, мы настраивались на очень сложную игру, так оно и произошло. Мы больше отрабатывали какие-то свои моменты, а не смотрели на соперника.

– Команда продолжает побеждать. Команда растет?

– Любая победа придает уверенности, особенно в психологическом плане. Ребятам намного легче и переносить нагрузки. Для нас ничего не изменилось. Мы понимаем, что должны в каждой игре набирать очки, по возможности, поэтому будем готовиться с максимальной самоотдачей к следующему туру.