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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
26.08.2023 15:00 – FT 0 : 1
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 17:44 | Обновлено 26 августа 2023, 17:57
183
0

Олег ГОЛОДЮК: «Не сказал бы, что это была лучшая игра Металлиста 1925»

Тренер харьковчан – о победе над ЛНЗ

26 августа 2023, 17:44 | Обновлено 26 августа 2023, 17:57
183
0
Олег ГОЛОДЮК: «Не сказал бы, что это была лучшая игра Металлиста 1925»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал игру коллектива в победном противостоянии с ЛНЗ (1:0) в 5-м туре УПЛ.

– Вы больше контролировали мяч, но долго не удавалось создать моменты у ворот соперников. В чем причина?
– Наверное, это заслуга команды соперника. Игра в завершающей фазе, пожалуй, это не только проблема нашей команды, это проблема любой команды, я считаю. Потому что проходить насыщенную оборону очень трудно. Я бы не сказал, что это была наша лучшая игра, в плане рисунка игры, по самоотдаче - она однозначно одна из лучших. За счет этого, я считаю, и добыли эти три очень важных для нас очка.

– Результативное действие у Сидорова, Юсов продолжает забивать в УПЛ. Довольны действиями нападения команды?
– Мы довольны вратарем, защитой, полузащитой и нападающими.

– ЛНЗ вас удивил, учитывая смену главного тренера?
– Как я говорил перед игрой, мы настраивались на очень сложную игру, так оно и произошло. Мы больше отрабатывали какие-то свои моменты, а не смотрели на соперника.

– Команда продолжает побеждать. Команда растет?
– Любая победа придает уверенности, особенно в психологическом плане. Ребятам намного легче и переносить нагрузки. Для нас ничего не изменилось. Мы понимаем, что должны в каждой игре набирать очки, по возможности, поэтому будем готовиться с максимальной самоотдачей к следующему туру.

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Источник ФК Металлист 1925
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