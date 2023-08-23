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Кубок Украины
Горняк-Спорт
23.08.2023 16:00 – FT 1 : 3
Металлист 1925
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Кубок Украины
23 августа 2023, 19:37 | Обновлено 23 августа 2023, 19:39
285
0

Фаворит не ошибся: Металлист 1925 прошел Горняк-Спорт

Определился последний участник 1/8 финала Кубка Украины

23 августа 2023, 19:37 | Обновлено 23 августа 2023, 19:39
285
0
Фаворит не ошибся: Металлист 1925 прошел Горняк-Спорт
ФК Металлист 1925

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Горняк-Спорт» – «Металлист 1925».

Счет матча открыл бразилец харьковчан Ари Моура на 59-й минуте. Затем, на 76-й минуте, преимущество удвоил Дмитрий Юсов, но на его гол сразу ответил Экемин Эффионг. Тем не менее, «Металлист 1925» победил с преимуществом в 2 мяча: на 90+4-й конечный счет встречи установил Владислав Дмитренко.

Кубок Украины. 1/16 финала
Горняк-Спорт – Металлист 1925 – 1:3
Голы: Эффионг, 77 – Моура, 59, Юсов, 76, Дмитренко, 90+4

«Металлист 1925» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дмитренко (Металлист 1925).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Экимини Эффионг (Горняк-Спорт).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
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Горняк-Спорт Металлист 1925 Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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