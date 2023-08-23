Фаворит не ошибся: Металлист 1925 прошел Горняк-Спорт
Определился последний участник 1/8 финала Кубка Украины
Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Горняк-Спорт» – «Металлист 1925».
Счет матча открыл бразилец харьковчан Ари Моура на 59-й минуте. Затем, на 76-й минуте, преимущество удвоил Дмитрий Юсов, но на его гол сразу ответил Экемин Эффионг. Тем не менее, «Металлист 1925» победил с преимуществом в 2 мяча: на 90+4-й конечный счет встречи установил Владислав Дмитренко.
Кубок Украины. 1/16 финала
Горняк-Спорт – Металлист 1925 – 1:3
Голы: Эффионг, 77 – Моура, 59, Юсов, 76, Дмитренко, 90+4
«Металлист 1925» вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.
События матча
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