Кубок Украины
23.08.2023 16:00 - : -
Кубок Украины23 августа 2023, 05:54 | Обновлено 23 августа 2023, 07:28
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Горняк-Спорт – Металлист 1925. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 23 августа в 16:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины
23 августа 2023, 05:54 | Обновлено 23 августа 2023, 07:28
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23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.
Кубок Украины 2023/24
4-й предварительный раунд, 23 августа
16:00. Горняк-Спорт – Металлист 1925
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