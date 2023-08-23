Олег ГОЛОДЮК: «Одержали заслуженную победу»

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал кубковую победу команды против «Горняка-Спорт (1:3)».

«Получилась настоящая Кубковая игра. Вы видите по результатам других матчей, что очень тяжело играть, независимо от того, в какой лиге команды выступают, это Премьер-лига или Первая лига. Команды первой лиги максимально настраиваются на игру. Наши ребята тоже молодцы, мы их предупреждали, что будет очень трудная игра. Если будет, хотя бы минимальная, недооценка соперника – можем вылететь из Кубка Украины.

К счастью, этого не произошло. Ребята отнеслись достаточно профессионально и одержали заслуженную победу. Хотя, я думаю, мы могли закрывать немного раньше эту игру. Сами себе создали проблемы, дали «Горняку-Спорт» надежду, что они смогут отыграться.

Если смотреть на стартовый состав, у нас полностью сменились 11 игроков по сравнению с предыдущим матчем. Но мы всегда, в каждом интервью, на каждом командном собрании говорим, что для нас все игроки равны. И они сегодня показали, что они достойны играть в Премьер-лиге. У нас просто была ротация, а теперь у нас будет приятная головная боль, кого использовать в чемпионате» – сказал Голодюк.