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  4. Олег ГОЛОДЮК: «Одержали заслуженную победу»
Кубок Украины
Горняк-Спорт
23.08.2023 16:00 – FT 1 : 3
Металлист 1925
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Кубок Украины
23 августа 2023, 23:15 | Обновлено 24 августа 2023, 00:39
172
0

Олег ГОЛОДЮК: «Одержали заслуженную победу»

Наставник харьковчан прокомментировал выход своей команды в следующий раунд Кубка Украины

23 августа 2023, 23:15 | Обновлено 24 августа 2023, 00:39
172
0
Олег ГОЛОДЮК: «Одержали заслуженную победу»
Металлиста 1925. Олег Голодюк.

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал кубковую победу команды против «Горняка-Спорт (1:3)».

«Получилась настоящая Кубковая игра. Вы видите по результатам других матчей, что очень тяжело играть, независимо от того, в какой лиге команды выступают, это Премьер-лига или Первая лига. Команды первой лиги максимально настраиваются на игру. Наши ребята тоже молодцы, мы их предупреждали, что будет очень трудная игра. Если будет, хотя бы минимальная, недооценка соперника – можем вылететь из Кубка Украины.

К счастью, этого не произошло. Ребята отнеслись достаточно профессионально и одержали заслуженную победу. Хотя, я думаю, мы могли закрывать немного раньше эту игру. Сами себе создали проблемы, дали «Горняку-Спорт» надежду, что они смогут отыграться.

Если смотреть на стартовый состав, у нас полностью сменились 11 игроков по сравнению с предыдущим матчем. Но мы всегда, в каждом интервью, на каждом командном собрании говорим, что для нас все игроки равны. И они сегодня показали, что они достойны играть в Премьер-лиге. У нас просто была ротация, а теперь у нас будет приятная головная боль, кого использовать в чемпионате» – сказал Голодюк.

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Металлист 1925 Горняк-Спорт Олег Голодюк Кубок Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
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