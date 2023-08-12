В Минае на одноименном стадионе в матче 3-го тура хозяева поля будут принимать серебряного призера Премьер-Лиги минувшего сезона «Днепр-1». Подопечные Владимира Шарана после двух туров очков не имеют и замыкают турнирную таблицу чемпионата, а днепряне провели только одну игру, в которой добились победы с минимальным преимуществом.

Минай

На старте нового сезона закарпатские футболисты потерпели два поражения с крупным счетом. Но если проигрыш «Динамо» 1:4 еще можно было предположить, особенно после того, как киевляне одержали серию убедительных побед в контрольных матчах перед началом чемпионата, то поражение от дебютанта элитного дивизиона черкасского «ЛНЗ» 0:3 стало неожиданным.

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Впрочем наставник «Миная» Владимир Шаран считает, что «трагедии не произошло». По его словам, после игры в Киеве команда тяжело добиралась домой, а в матче с «ЛНЗ» футболисты не проявили должного характера. Также сказалось и отсутствие основного вратаря Александра Бандуры, который сейчас для минайцев представляется как половина команды.

Несмотря на то, что в межсезонье клуб пополнили несколько новых игроков, тренерский штаб продолжает искать усиление. По этой причине на прошедшей неделе в «Минай» прибыл на просмотр 21-летний полузащитник из «Кривбасса» Тимур Кораблин. Останется ли он в команде, пока не ясно.

Днепр-1

Если «Минай» сейчас занят в основном делами чемпионата Украины, то для подопечных Александра Кучера конец июля и начало августа проходит под знаком выступления и в Премьер-Лиге, и в еврокубках, где «Днепр-1» пока играет откровенно неудачно.

Набрав всего одно очко в трех матчах с «Панатинаикосом» (1:3, 2:2) и «Славией» (0:3), один из ведущих клубов страны уже лишился возможности участвовать в групповом турнире Лиги чемпионов и очень близок к тому, чтобы сказать до свиданья и Лиге Европы. Более того, при такой игре вообще можно поставить под сомнение даже участие в основном этапе Лиги конференций.

Конечно же, в последней игре в Праге сказалось отсутствие Артема Довбика, перешедшего в испанскую «Жирону». Но ведь такое развитие событий можно было предположить еще в начале лета, однако качественной замены форварду пока нет. Ни Кивинда, ни, тем более, Александр Филиппов, появившийся в игре со «Славией» буквально на следующий день после подписания контракта, пока себя ничем не проявили. Да и в остальных линиях у днепрян еще достаточно много проблем.

К тому же, головной болью для «Днепра-1» в игре с «Минаем» может стать отсутствие в составе Алексея Гуцуляка, отбывающего дисквалификацию, и, скорее всего, Максима Третьякова, получившего травму в четверг. С другой стороны, одну из этих позиций вполне может занять другой недавний новичок клуба Богдан Леднев, который вместе с Филипповым уже успел дебютировать в днепровской команде в поединке со «Славией».

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-Лиги соперники провели 5 матчей. 4 победы у «Днепра-1» и только одна у «Миная». В предыдущем сезоне в первом круге в Ужгороде подопечные Александра Кучера выиграли со счетом 3:1 (голы забили у победителей Эдуард Сарапий, Алексей Гуцуляк и Амаш, а у проигравших отличился Назарий Воробчак). Во втором круге игра проходила в Минае, где ее исход решил единственный точный удар Артема Довбика.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Булеза, Немчанинов, Кравчук, Солдат, Ралюченко, Панасенко, Рогозинский, Твердохлеб, Одарюк, Вишневский

«Днепр-1»: Валеф, Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Бланко, Леднев, Кивинда

Прогноз на противостояние:

«Днепр-1», конечно же, пока проваливает свой евросезон. Но в чемпионате Украины он вполне боеспособный и будет фаворитом в матче с «Минаем». Поэтому поставим на победу гостей с минимальным счетом.

13 августа, воскресенье