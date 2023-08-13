Сегодня, 13 августа «Минай» в матче третьего тура УПЛ дома сумел отобрать очки у вице-чемпиона Украины, «Днепра-1» – ничья 1:1. За последние 10 минут матча телезрители увидели два гола и два пенальти (один – незабитый). С 51-й минуты «Днепр-1» играл в меньшинстве из-за того, что был удален центральный защитник команды Эдуард Сарапий.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

Обзор матча:

Незабитый пенальти Бабенко (Днепр-1), 82-й минута:

1:0 – Твердохлеб, 89-я минута:

1:1 – Бланко (с пенальти), 90+3-я минута: