Украина. Премьер лига13 августа 2023, 16:10 | Обновлено 13 августа 2023, 16:57
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Минай – Днепр-1 – 1:1. Удаление, два пенальти. Видео голов и обзор матча
Обзор матча 3-го тура УПЛ
13 августа 2023, 16:10 | Обновлено 13 августа 2023, 16:57
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Сегодня, 13 августа «Минай» в матче третьего тура УПЛ дома сумел отобрать очки у вице-чемпиона Украины, «Днепра-1» – ничья 1:1. За последние 10 минут матча телезрители увидели два гола и два пенальти (один – незабитый). С 51-й минуты «Днепр-1» играл в меньшинстве из-за того, что был удален центральный защитник команды Эдуард Сарапий.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
Обзор матча:
Незабитый пенальти Бабенко (Днепр-1), 82-й минута:
1:0 – Твердохлеб, 89-я минута:
1:1 – Бланко (с пенальти), 90+3-я минута:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Доминго Бланко (Днепр-1).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
50’
Эдуард Сарапий (Днепр-1) получает красную карточку.
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