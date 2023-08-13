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Чемпионат Украины
Минай
13.08.2023 13:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 16:10 | Обновлено 13 августа 2023, 16:57
1655
0

Минай – Днепр-1 – 1:1. Удаление, два пенальти. Видео голов и обзор матча

Обзор матча 3-го тура УПЛ

13 августа 2023, 16:10 | Обновлено 13 августа 2023, 16:57
1655
0
Минай – Днепр-1 – 1:1. Удаление, два пенальти. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

Сегодня, 13 августа «Минай» в матче третьего тура УПЛ дома сумел отобрать очки у вице-чемпиона Украины, «Днепра-1» – ничья 1:1. За последние 10 минут матча телезрители увидели два гола и два пенальти (один – незабитый). С 51-й минуты «Днепр-1» играл в меньшинстве из-за того, что был удален центральный защитник команды Эдуард Сарапий.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

Обзор матча:

Незабитый пенальти Бабенко (Днепр-1), 82-й минута:

1:0 – Твердохлеб, 89-я минута:

1:1 – Бланко (с пенальти), 90+3-я минута:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Доминго Бланко (Днепр-1).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
50’
Эдуард Сарапий (Днепр-1) получает красную карточку.
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Минай Днепр-1 Минай - Днепр-1 Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник УПЛ
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